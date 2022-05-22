Anthony Albanese: Avustralya'nın Seçilmiş Başbakanı Kim?

Sidney'in işçi sınıfı mahallesinde yetişen bekar bir annenin tek çocuğu olan Anthony Albanese, İşçi Partisi'ni Avustralya'daki ulusal seçimlerde zafere taşıdı ve dokuz yıllık muhafazakar iktidarı sona erdirdi.

72 sandalyeye sahip muhalefetteki İşçi Partisi, oyların sayımı hala devam ettiği için 151 üyeli parlamentoda henüz meclis çoğunluğunu elde edemedi.

"Avustralya halkı değişim için oy kullandı. Bu zaferden dolayı alçakgönüllüyüm, "dedi 59 yaşındaki İşçi Partisi lideri, Sydney'deki destekçilerine.

"Albo" lakaplı Albanese, İşçi Partisi'nin 2007'den bu yana ilk seçim zaferini elde etmesinin ardından başbakan olarak yemin edecek.

Yaklaşık 10 yıllık muhafazakar yönetimden sonra, iklim eylemini artırmaktan Yerli haklarını artırmaya ve siyasi yolsuzluğu bastırmaya kadar büyük değişiklikler vaat etti.

Albanese, seçim galibiyetinden sonraki ilk yorumlarında, Avustralyalıları bir araya getirmek istediğini söyledi.

"Ülkeyi birleştirmek istiyorum. Bence insanlar bölünmeden bıktı, istedikleri şey bir ulus olarak bir araya gelmek ve buna öncülük etmek niyetindeyim "dedi muhafazakar Başbakan Scott Morrisson'un bölücü siyasetine atıfta bulundu.

Daha önce, Başbakan Morrison, Albanes'i zaferinden dolayı tebrik ederken yenilgiyi kabul etti.

Siyasi kariyeri

Arnavutların parlamentoya ilk seçilmesinden bu yana geçen 26 yılda, İşçi Partisi, Kevin Rudd ve Julia Gillard'ın çalkantılı dönemlerinde sadece beş yıl boyunca hükümeti elinde tuttu.

Albanese ilk olarak Rudd'un 2007 seçim zaferinden sonra bakan oldu ve İşçi Partisi saflarında yükseldi ve nihayet partinin 2019'daki ezici kaybından sonra muhalefet liderliğini devraldı.

Kendisini, ofisin var olduğu 121 yıl içinde başbakanlığa aday olmak için "Anglo Kelt olmayan bir isim" ile tek aday olarak tanımlayan Albanese, Sidney'in Camperdown banliyösünde kendi mütevazı yetiştirilmesine atıfta bulundu.

"Annem benim için daha iyi bir hayat hayal ediyordu. Ve umarım hayattaki yolculuğum Avustralyalılara yıldızlara ulaşmaları için ilham verir "dedi 59 yaşındaki.

"Avustralya'nın, nerede yaşarsanız yaşayın, kime ibadet ederseniz edin, seveceğiniz veya soyadınız ne olursa olsun, hayattaki yolculuğunuza hiçbir kısıtlama getirmeyen bir ülke olmaya devam etmesini istiyorum."

Küçük bir çocukken, Arnavutları sosyal açıdan muhafazakar 1960'ların Avustralya'sında işçi sınıfı Roma Katolik bir ailede "gayrimeşru" olma skandalından kurtarmak için, İtalyan babası Carlo Albanese'nin Avrupa'da İrlandalı-Avustralyalı annesi Maryanne Ellery ile evlendikten kısa bir süre sonra bir araba kazasında öldüğü söylendi.

Annesi ona 14 yaşındayken gerçeği söyledi: Babası ölmemişti ve ailesi hiç evlenmemişti.

Tek çocuğu 2 Mart 1963'te doğduğunda ailesiyle birlikte iç banliyö Camperdown'daki yerel yönetime ait evlerinde yaşıyordu.

Annesine olan sadakati ve duygularını incitme korkusuyla Albanese, babasını aramadan önce 2002'deki ölümüne kadar bekledi.

Baba ve oğul, 2009 yılında babanın güney İtalya'daki memleketi Barletta'da mutlu bir şekilde bir araya geldi. Oğlu, Avustralya'nın ulaştırma ve altyapı bakanı olarak iş toplantıları için İtalya'daydı.