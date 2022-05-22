Avustralya Seçimleri: İşçi Partisi Lideri Albanese Zafer İlan Etti

Avustralya'nın İşçi Partisi lideri, Başbakan Scott Morrison'un oylar hala sayılırken bile yenilgiyi kabul etmesinin ardından ulusal seçimlerde zafer kazandığını iddia etti ve yaklaşık on yıllık muhafazakar hükümeti sona erdirdi.

"Avustralya halkı değişim için oy kullandı. Bu zaferden dolayı alçakgönüllüyüm," dedi İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, partisini dokuz yıllık muhalefetin ardından zafere götürdükten sonra Cumartesi günü Sydney'deki destekçilerine.

Albanese günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bence insanlar bölünmeden bıktı, istedikleri şey bir ulus olarak bir araya gelmek ve buna öncülük etmek niyetindeyim." dedi.

İşçi Partisi şu ana kadar 72 sandalye elde etti ve kısmi sonuçlara göre, parlamentonun 151 üyeli alt meclisindeki çoğunluğun dört sandalye gerisinde kaldı.

Başbakan Scott Morrison liderliğindeki merkez sağ koalisyon şu ana kadar 51 sandalye elde etti. Morrison, oy sayımı hala devam etmesine rağmen Cumartesi günü geç saatlerde yenilgiyi kabul etti.

Rekor sayıda posta oyununun sayımı tamamlandığından nihai sonuçlar zaman alabilir.

Morrison yenilgiyi kabul etti

Merkez sağ koalisyon, yaşam maliyeti baskılarını, pandemiyi ve iklim değişikliğini ele almaları nedeniyle artan bir baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

Morrison, Sydney'de televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, "Bu gece, muhalefet lideri ve yeni Başbakan Anthony Albanese ile konuştum ve onu bu akşamki seçim zaferinden dolayı tebrik ettim" dedi.

Morrison, seçim kaybına rağmen sicilini savunduğu için Liberal partinin lideri olarak istifa edeceğini de sözlerine ekledi.

Morrison, destekçilerine "Bu ülkeyi hükümet olarak, hükümete geldiğimizde (2013'te) miras aldığımızdan daha güçlü bir konumda teslim ediyoruz" dedi.

Avustralya Yayın Kurumu (ABC) daha önce Morrison'un görevdeki Liberal-Ulusal koalisyonunun çoğunluk hükümeti kurmak için yeterli sandalye kazanamayacağını öngörmüştü.

Sonuçlar, birçoğu geleneksel Liberal koltuklarda yarışan ve iklim değişikliği konusunda kampanya yürüten bağımsız adayların güçlü bir performansı için dikkat çekiciydi.

İşçi Partisi kesin bir zafer elde edemezse, Avustralya 2010'dan bu yana ilk kez askıya alınmış bir parlamentoya sahip olacak. Bundan önce, son asılı parlamento 1940'ta gerçekleşti.

Alt mecliste 76 sandalyeden daha az olan herhangi bir şey, kazananın bir azınlık hükümeti kurmaya çalışmak için daha küçük partiler ve bağımsızlarla müzakere etmesi gerektiği anlamına gelir.

İşçi Partisi, altı haftalık kampanya boyunca kamuoyu yoklamalarına öncülük etti, ancak Morrison'un koalisyonunun seçim gününden önce zemin oluşturmasıyla aradaki fark daraldı.

Morrison, 2004'te John Howard'dan bu yana üst üste iki seçim kazanan ilk başbakan olmayı umuyordu. İşçi Partisi, 2007'den bu yana ilk seçim zaferini elde etti.

Avustralya Seçim Komisyonu'na (AEC) göre, Avustralya'da oy kullanmak zorunludur ve 17,2 milyondan fazla insan oy kullanmak için kayıt yaptırmıştır.

Komisyona göre, rekor sayıda seçmen oylarını erken oy kullanma merkezlerinde veya posta yoluyla kullandı ve toplam oyların yarısından fazlası Cuma akşamına kadar kullanıldı.

Anketler ülke genelinde Sydney'de saat 18:00'de (08:00 GMT) ve batı kıyısında 10:00 GMT'de kapandı.

Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde kullanılan basit çoğunluk yerine tercihli bir oylama sistemi kullanır ve seçmenler aday seçimlerini oy pusulasında sıralarlar.