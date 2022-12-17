Müge Anlı'da Anlatılanlar Kan Dondurdu! Babaanne 3 Çocuğa İşkence Yapmış

Gülizar Hanım Müge Anlı'nın programına konuk olarak dahil oldu ve anlattıkları neticesinde Eskişehir'de yaşanan üzücü olayda 3 çocuğun yaşadığı akıl almaz işkence gündemde yer aldı. Yaşları 6, 9 ve 12 olan çocukların anne ile babasının cezaevinde olduğu öğrenilirken 3 çocuğa babaannelerin baktığı bilgisine ulaşıldı. 6 yaşındaki Nur Elif isimli küçük kızın vefat etmesi sonrasında evdeki diğer iki çocuğun da perişan halde bir deri bir kemik kaldı açıklandı. Babaannenin çocukları tuvalete göndermediği bilgisine ulaşılırken pet şişeye yaptırdığı ve pet şişeye yapamayan çocuğu dövdüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

Babaannenin çocuklara hapis hayatı yaşattığı ve vefat eden 6 yaşındaki torununu hastaneden kaçırıp gömmeye niyetlendiği öğrenildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına babaannenin korkunç zulmü damga vurdu ve olayın çocukların akrabası olan Gülizar hanımın başvurması ile ortaya çıktığı öğrenildi. Korkunç işkenceler Türkiye'nin gündemini sarsacak nitelikte görüldü ve Müge Anlı'da anlatılan olaylar karşısında izleyici grubu adeta kulaklarına inanamadı. Yaşanılan işler acısı durumu küçük çocuğun fotoğrafları gözler önüne serdi ve seyirci grubu babaannenin kaçtığını duyması sonrasında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Gülizar Hanım dün akşam saatlerinde programa telefon ile bağlandı ve 3 çocuktan bahsedip fotoğraflarını gönderdi. Müge Anlı çocukların 6, 9 ve 12 yaşlarında olduğunu belirtirken anne babalarının ise cezaevinde olduğunu açıkladı. Bu çocuklara babaanne, hala ve amcanın baktığı bilgisine ulaşılırken daha sonra 6 yaşındaki küçük kızın vefat ettiği de belirtti. Evde iki tane daha çocuğun olduğu çocukların perişan olduğu üstleri başları morarmış bir şekilde oldu ve bir deri bir kemik kaldıkları bilgisine ulaşıldı.

Müge Anlı Nur Elif'in vefatı hakkında bilgileri aktarırken çocuğun fenalaştığını babaannenin ambulans çağırdığını ve hastaneye götürdüğünü belirtti. Çocuğun boğazına mandalina kaçması sonucunda öldüğü iddia edilirken küçük kızın kafasına darbeler aldığı, gözle görülür bir şekilde darbeler içerisinde bulunduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Babaannenin ise hastanede elinde kefen ile çocuğu alıp gömmeye götürmeye niyetlendiği ve kendi kendine çocuğun selasını okuttuğu öğrenildi.

Hastane polisi babaannenin bu söylemi üzerine devreye girdi ve Müge Anlı o sırada büyük çocuğun fenalaştığını belirtti ve devreye sosyal hizmetlerin girdiğini açıkladı. Konu hakkında elde edilen bilgiye göre babaannenin kaçtığı öğrenirken hala ile amcanın da gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Babaannenin bu çocukları okula göndermediği öğrenilirken çocukların okul hayatının bittiğini ve çocukların kapı dışarıya çıkmadığı ifade edildi.

Müge Anlı konu hakkında önemli açıklamalarda bulunurken 3 çocuğun tuvalete gönderilmediğini ve çocukların tuvaletlerini şişeye yaptığını aktardı. Küçük olan çocuğun tuvaletini şişeye yapamadığı gerekçesiyle dayak yediğini belirten ünlü sunucu Müge Anlı seyirci grubunu anlattıklarıyla şok içerisine bıraktı. Diğer taraftan yaşları oldukça küçük olan üç çocuğa yapmış olduğu işkenceler ile adından söz ettiren babaannenin ise kaçması gündemde yer aldı ve yaşlı kadının ne zaman ve nerede bulunacağı merak konusu oldu.