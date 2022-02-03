Borçları Olanlar İçin Sevindirici Haber Geldi, Bankalardaki Olan Tüm Borçlar Kapanacak

Bankalara olan borçları için sıkıntı yaşayan vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte düşük faiz oranları ile birlikte bankadan borç kapatma kredisi onayı vereceğini açıkladı. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sizlere ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi bankalardaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı da kapata bileceğiniz acil nakit kredi desteğinden faydalandırmak için kampanya başlattı.

Sadece güncel olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapata bileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız Ziraat Bankası şubelerine giderek veya Vakıfbank veya Halk Bank şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir ve tüm kampanyalar hakkında detaylı bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar banka şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman banka üzerinden kredi onayı alabilecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu bu kampanyalarda bireysel olarak vatandaşlarına Kredi imkanı sunarken isteyen vatandaşlar yüksek limitli hem ihtiyaç kredisi ve hem de borç kapatma kredisi birlikte kullanabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan borç transferi kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda Kredi başvurusunu sadece en yakın banka şubesi üzerinden yapması gerekiyor. Bu bankalardan kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi ayrıca emekli maaşını bu bankaya taşıyarak yüksek limitli krediler kullanabilecektir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise son iş yerinde 6 aydır çalışıyorsa ve yine son iş yerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyorsa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kişinin kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda bu kişilere kefilsiz olarak borç kapatma kredisi verecektir. Bankalar kredi başvurusu yapan vatandaşların t.c. kimlik numarası üzerinden tüm sorgulamalarını yapabilecekleri gibi ayrıca gelir durumuna kadar belirtilen limitler kadar kredilerini kullanabilirler.