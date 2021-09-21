Antalya Dehşetinin Görüntülerine Ulaşıldı!

Korkunç olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelmiş ve bir restaurantta başlamıştı. Daha sonra çevre yolunda bulunan bir AVM önünde devam eden dehşet ile ilgili ayrıntılı bilgiler öğrenildi. Şiddete uğrayan ve ilçede yaşayan ustabaşı, 5 saat boyunca rehine alınmıştı.

O korkunç anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınmıştı. Antalya'da yaşanan dehşet verici olayın görüntülerinde Kamil Tarık Albayrak isimli şahsın restaurantta ustabaşı olan Lütfü Salman'ı rehin almadan önce tehdit ettiği ve daha sonra cüzdanındaki paraları aldığı görüldü.

Manavgat Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir restaurantta garson olarak çalışmakta olan Kamil Tarık Albayrak isimli şahıs aynı restaurantta ustabaşı olan Lütfü Salman'ın boğazına bıçak dayadı ve 5 saat boyunca rehin alarak gündemde yer aldı. Konu hakkında yapılan haberlere göre rehine olayının 5 saat sürdü öğrenirken detaylar da merak konusu oldu.

Ustabaşı Lütfü Salman ise Albayrak'ın dalgınlığından yararlanarak ve her şeyi göze alarak şahsın elinden kurtulmayı başardı. Salman'ın daha sonra boynundan yaralandığı öğrenildi ve Lütfü Salman Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamil Tarık Albayrak'ın ise korkunç olayı uyuşturucu etkisi ile yaptığı belirlendi ve üzerinde bir miktar kristal olarak isimlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. Lütfü Salman'ı 5 saat boyunca rehin alan ve daha sonra boynundan yaralayan Kemal Tarık Albayrak çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklandı ve Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde korkunç olayın başlangıç anından itibaren restaurantta yaşanan tüm olaylar ayrıntılı bir şekilde görüntülendi. Kayıt altına alınan görüntülerde şaka gibi başlayan olayın nasıl bir rehine alma olayına dönüştüğü detaylı bir şekilde görüldü. Aynı zamanda Kamil Tarık Albayrak isimli çalışanının Lütfi Salman'ın boğazına bıçak dayamadan önce tehdit ile cüzdanda bulunan paraları aldığı da öğrenildi.