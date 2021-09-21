Ehliyet Sınavında Maskesine Kamera Yerleştirdi!

Kırıkkale'de meydana gelen akılalmaz olay, bir ehliyet sınavında gerçekleşti. Kopya çekmek için kulağına casus kulaklık yerleştiren S.A. isimli şahıs, maskesinin içine de kamera koydu. Şahıs ve ona yardım etmekte olan H.K.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alındı bilgisine ulaşıldı. İşte Kırıkkale'de ehliyet sınavında maskesine kamera ve kulağına da casus kulaklık yerleştiren şahıs hakkında detaylı bilgiler...

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Motorlu Taşıtlar Sınavı’na katılım gösteren S.A. isimli vatandaş sınav sırasında şüpheli hareketleri ile dikkat çekti. Sınav sorumlusunun dikkatini çeken şahıs, şüpheli hareketler sergilemesi ile kendisini ele verdi.

Sınav sorumlusu 30 yaşındaki vatandaştan maskesine çıkarmasını istedi ve maskenin içinde kamera olduğunu gördüm. Daha sonra durumu polise bildiren sınav sorumlusu sayesinde şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri ise şahsın üzerinde arama yaptı ve alıcı cihaz ile taşınabilir wifi cihazını ele geçirdi. Bunun yanı sıra şahsın kulağının içinde de casus kulaklık olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sınav sorumlusunun şüpheli hareketler sergileyerek dikkatini çeken şahsa yardım eden 40 yaşındaki H.K. isimli şahıs da Kırşehir'de yakalandı ve gözaltına alındı. Polis ekipleri, H.K. isimli şahsın aracı içerisinde arama başlattı ve 4 sim kart muhafazası, SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık, flash bellek, cep telefonu ve cımbız ele geçirildi. İşte Kırıkkale'de meydana gelen akılalmaz olay ve emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında detaylı bilgiler…

Yapılan araştırmalar sonucunda 40 yaşındaki vatandaşın ehliyet sınavına giren S.A.’nın maskesinin içerisinde bulunan kamera sayesinde soruları görebildiği ve cevapları da kulaklık ile bildirdiği tespiti gerçekleşti. Şüphelilerin Kırıkkale'de gözaltına alınması ardından emniyette yapılacak olan işlemler sonrasında adliyeye sevk edildiği de öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.