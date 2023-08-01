Devlet kadınlara ve çocuklu hanelere daha bir itinalı davranıyor. hayat şartlarının zorluğu karşısında ezilen, geliri ailenin giderlerini karşılamaya yetmeyen bireye yönelik ödenen bir çok SED yardımı bulunmaktadır. Özellikle de Kahramanmaraş depremi sonrasında devlet SED ödemelerine daha bir ağırlık vermiş iken, çocukların okul masraflarını gidermek adına bir çok yardım da startını almış bulunuyor. SED yardımları arasında çocuğu okula giden ebeveyne hangi okula gittiğine bağlı olarak destek ödemesi yapılıyor. Anaokulundan başlayarak, üniversiteye kadar ödenen SED desteklerinden sene de 44.496 TL hesaplara aktarılıyor. Peki SED okul desteği programından faydalanabilmek için gerekli şartlar neler?

Her ay düzenli olarak ödenen SED yardımından faydalanabilmek için birkaç şart bulunmakta. 3708 TL'ye kadar varan SED yardımından faydalanabilmek için gerekli şartları taşıyor iseniz hemen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da bağlı bulunduğunuz kaymakamlıkların SYDV vakıflarına başvuruda bulunabilirsiniz. Devlet Özellikle de kadına verdiği değeri sunduğu destek ödemeleri ile ispatlamakta iken Özellikle de dar gelirli ve ev hanımı olan kadınlara Bir de çocuğu olması durumunda çok sayıda destek ödemesi yapmaktadır. Bu desteklerin büyük bir çoğunluğu PTT üzerinden çekilebilmekteyken, 2059 TL ile 3708 TL arasında destek ödemesi de aynı şekilde tamamlanabilmektedir.

Kahramanmaraş depremi sonrasında kapsamı genişletilen set yardımı ödemelerinden faydalanabilmek için bakanlık tarafından bir değerlendirme sürecinden geçeceksiniz. Yaşamlarını alt gelirin altında devam ettiren kişiye özel olarak ödenen SED yardım programı arasında yer alan okul destek programı ödemeleri hala devam ediyor. Ocak ayında memura yapılan zam sonrasında yükselen bu destek ödemelerinin Temmuz zammından sonra nasıl şekilleneceği merak konusu olmaktaydı. Son dakika yapılan Açıklama ile birlikte bu destek ödemelerine de%17.55 zam yapıldı açıklandı.

SED yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL olarak ödeniyor. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuklar için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuklar için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödeniyor. SED yardımı başvuruları değerlendirme sürecinin tamamlanacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet binalarından ya da kaymakamlıklardan tamamlanabiliyor.