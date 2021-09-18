Annesi ile Üvey Kardeşini Öldürdüğü Öne Sürülen Sanıktan Savunma!

Bir yemek yarışması programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ile üvey kardeşi olduğu öğrenilen Mesut Biroğlu’nu bıçakla öldürdüğü iddiası öne sürülen sanık Uğur Biroğlu, mahkemede savunmasını yaptı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Savunmasında zanlı Biroğlu, olayın nasıl geliştiğini tam olarak hatırlamadığını ifade etti. İkisinin salonda olduğunu ve kendisinin de mutfaktan bıçağı aldığını açıklayan zanlı Uğur Biroğlu sonrasını hatırlamadığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme salonunda savunma yapan zanlı Uğur Biroğlu açıklamaları ile gündemde yer aldı. Duruşmanın İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra duruşmaya tutuklu sanık Biroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı avukatı ile sanığın avukatı ve müşteki olan kız kardeşleri Hayriye Demir ile Gülşah Aktaş katılım gösterdi.

Savunmasını gerçekleştiren sanık Uğur Biroğlu 8-9 sene önce babasının vefat ettiğini anlattı. O tarih itibariyle üvey ağabeyi ile annesinin kendisine sıklıkla deli olduğunu söylediklerini, kendisinin daha önce psikolojik tedavi gördüğünü fakat hastalık tanısı konmadığı ve ilaç kullandığını belirtti.

Korkunç olayın yaşandığı günde eve geldiğini, lavaboya gittiği zaman klozetin içinde sigara kağıdına sarılmış olan uyuşturucu madde gördüğünü ifade eden Biroğlu, annesi ile ağabeyine onun kimin olduğunu sorduğunu söyledi. Onların da senden başka kullanan yok dediklerini ve üzerine yürüdüklerini ifade etti. Sanık evde söz söyleme hakkının bulunmadığını ve dışarıda çalışacak en kral yerden kebaplarını getirdiğini açıklayan şekilde ifadeler kullandı.

Annesi ile üvey abisinin kendisine bu eşekten kurtulalım, beynine şok verelim, korona bulaştıralım, beyninin fabrika yerleri yanmış ve akıl hastanesine kapatalım şeklinde cümleler sarf ettiğini ifade eden sanık, ikilinin kendisine güldüklerini söyledi. Daha sonra olayın nasıl geliştiğini hatırlamadığını açıklayan Biroğlu, mutfaktan bıçağı aldığını, ikisinin salonda olduğunu ve sonrasını hatırlamadığını, suçsuz olduğunu belirtti.