Annemizi Saklarken Talihsizlik Yaşadı

Bir süre önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve hikayesi ile dikkat çeken Annemizi Saklarken isimli televizyon dizi projesi beklentiyi karşılayamadı ve hayal kırıklığına uğrattı. Proje, yeterince ilgi gösterilmeyen yapımlar arasına katıldı ve oldukça başarılı oyuncuların kadroda bulunmasına rağmen dizi, düşük reyting oranları elde etti. Diğer taraftan Çarşamba akşamlarında ekranlarda yer alan dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi de dikkat çekmeye devam ediyor.

Kutsi, Hande Doğandemir ve Yeşim Ceren Bozoğlu’num başrollerinde yer aldığı yeni dizi Annemizi Saklarken, senaryosundan müziklerine ve çekim kalitesinden oyuncuların sergilediği performanslara kadar oldukça başarılı bir yapım olarak adından söz ettiriyor. Buna rağmen diziye gösterilen ilginin azlığı ise seyirci kitlesine şaşırtan bir durum olarak görülmekte.

Dizide bulunan anne karakterinin farklı düşüncelere sahip olması ve ezber bozması dizi hayranlarının daha ilk bölümde dikkatini çekmiş ve böyle bir karakter, magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Hande Doğandemir tarafından hayat verilen Annemizi Saklarken dizisinin karakteri Handan üç çocuklu bir kadın olarak ekranlarda yer alıyor. 3 çocuğu ile hayata tutunma mücadelesi veren ve henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta anne olan karakter hayatını değiştirmek için varlıklı bir erkek arıyor.

Çocuklarının eleştirilerine kulak tıkayan ve onlara yeterince ilgi göstermeyen Handan karakteri dizi izleyicileri tarafından zengin avcısı bir kadın olarak tanımlanıyor. Sosyal medyada dizi hakkında paylaşılan yorumlar da gayet iyi gidiyor ve Handan ilgileri üzerinde topluyor.

Bir dizi izleyicisi projenin müziklerinin, senaryosunun harika olduğunu ve dizide tek bir gereksiz sahnenin bile bulunmadığını yazarak yapım hakkında düşüncelerini belirtti. Yine Annemizi Saklarken dizisinin farklı bir izleyicisi de oyuncuların sergilemiş olduğu performansları tebrik eden bir mesaj yayınladı. Tüm bunlara rağmen dizi hayranları Annemizi Saklarken isimli yapımın elde ettiği reyting oranlarının neden düşük olduğu merak ediyor.