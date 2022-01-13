Annemizi Saklarken Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Star TV ekranlarında bir süre önce yayın hayatına başlayan Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesi sıradışı konusu ile ilgili üzerine çekmişti. Dizinin oyuncu kadrosu da büyük bir heyecan içerisinde beklenirken izlenme oranlarının çok kötü geldiği şeklinde yorumlar yapılmıştı. Proje için son 2 haftanın çok kritik olduğu açıklanırken elde edilen sonuçlar da dikkat çekici olarak yorumlanmıştı. Dizinin rakiplerinin son 2 haftadır yayınlanmaması proje için büyük bir fırsat olarak görülüyordu. Annemizi Saklarken dizisi bu fırsatı oldukça iyi bir şekilde değerlendirdi ve başarıya ulaştı.

Dizide sıradışı bir anne karakterinin çizilmesi ile beraber dizinin başrol oyuncusu olan Kutsi'nin bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok farklı bir şekilde izleyici karşısına çıkması Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesini rakiplerinden ayıran iki özellik olarak belirtiliyordu.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir dizide zengin koca hayali kuran ve bu uğurda çocuklarını ikinci plana atmayı göze alan bir anne karakterine hayat veriyor ve dolayısıyla bugüne kadar alışılan profillerden çok daha farklı bir şekilde seyirci karşısına çıkıyordu. Bu durum da Annemizi Saklarken isimli projenin çok büyük bir risk taşıdığını ortaya koyan maddeler arasında bulunuyordu.

Dizinin bir diğer başrolü olan Kutsi ise Annemizi Saklarken isimli projede oyunculuktaki olgunluk dönemini yaşıyor ve önemli bir karaktere hayat veriyor. Bugüne kadar naif ve iyi kalpli karakterler ile izlediğimiz ünlü oyuncu dizide Dündar isimli karaktere hayat vererek psikopat bir adam olarak hayranları ile buluşuyor. Canlandırdığı karakter ve sergilediği performansın altından başarı ile kalkabilen ünlü oyuncu, Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesinin seyircilerinden beğeni topluyor. Dün akşam 5. yeni bölümünü yayınlayan dizi izlenme oranlarında yükselmeyi başardı ve yayın hayatına devam edeceğini gözler önüne serdi.