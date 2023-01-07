Asgari ücret alanların ödemeleri arttı! Başvuru yapan kişilere 100.000 TL üzerinde de nakit ödemesi veriliyor

Asgari ücret olan kişilere 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi verileceği haberi verildi. Asgari ücret alan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar aracılığı ile birlikte 24 ay vadeli 100000 TL nakit kredi kullanabilir. 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 24 ay vadeli olarak verilecek olan bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlara aynı zamanda ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi imkanı da sağlanıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, banka müşterisi olması durumunda, İnternet Şubesi ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapabiliyor.

100 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemelerini aynı gün içinde alabilmekte. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları, sizlere destek kredileri, imkanları sunarken, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlarda, Emekli Kredisi adı altında kredi işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kamu bankaları üzerinden hızlı bir şekilde destek kredilerinden faydalanabilirler.

Kredi kullanmış olmanız durumunda 100000 TL ödeme alırsanız, diğer bankalardaki olan güncel ihtiyaç kredisi ve güncel kredi kartı borçlarınızı da hemen kapatabilirsiniz.