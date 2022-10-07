Annelere, Babalara Ödemeler Olacak, Son Dakika Haberi Geldi

Denizbank tarafından yapılan kampanyada, 18 yaşından büyük olan kişiler eğer okul ihtiyaçları için kredi kullanmak istiyorlarsa, Denizbank'ın başlatmış olduğu 50000 TL 'ye kadar verilecek olan SMS kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, annelere babalara verilmek üzere, özellikle sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, cep telefonunuz üzerinden SMS ile birlikte de ihtiyaç kredisi alabileceğinizin haberi verildi.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda, Denizbank üzerinde alacakları tüm kredilerde kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde işlem yapacağı açıklandı. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvurularını yapmaları durumunda aynı gün içinde alacakları bu kredilerde 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi