Annelere, Babalara Ödemeler Olacak, Son Dakika Haberi Geldi
Annelere, Babalara Ödemeler Olacak, Son Dakika Haberi Geldi
Denizbank tarafından yapılan kampanyada, 18 yaşından büyük olan kişiler eğer okul ihtiyaçları için kredi kullanmak istiyorlarsa, Denizbank'ın başlatmış olduğu 50000 TL'ye kadar verilecek olan SMS kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, annelere babalara verilmek üzere, özellikle sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, cep telefonunuz üzerinden SMS ile birlikte de ihtiyaç kredisi alabileceğinizin haberi verildi.
Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda, Denizbank üzerinde alacakları tüm kredilerde kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde işlem yapacağı açıklandı. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvurularını yapmaları durumunda aynı gün içinde alacakları bu kredilerde 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı.
Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi
Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi, sonucun hemen öğrenebilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da yine aynı gün içinde kullandıracaktır. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaja 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaklar. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, onay alacak olan tüm vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilmektedirler. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olması durumunda başvurulan, Denizbank üzerinden hızlı bir şekilde yapabilmektedir.