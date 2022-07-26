Annelere, Babalara ödemeler bu ay sonunda başladı; Nakit ihtiyacı olan her birey 20.000 TL ödeme alıyor

Nakit ihtiyacı olan annelere babalara, kampanya başladı. 20.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, yeni bir kampanya duyurusu paylaştı.

Denizbank üzerinden ve Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit başvurusunda bulunacak olan kişilerin başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde nakit ödemesini alabileceğini söylemek istiyoruz.

Yeni başlatılan bu kampanya ile birlikte sizlerde, Denizbank veya yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonucu öğrenebilirsiniz.

Banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler haricinde, SMS ilede hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ise banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması isteniyor.

BAŞVURU

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderebilir, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak için de 44 11 numarasına SMS göndermeniz gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan haber ile birlikte Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp ve aylik geliriniz de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar için ayrıca banka şubelerine gitmeden internet siteleri üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, hesabınız üzerinden işlem yapmak istiyorsanız ve bu bankada bir hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifresini alarak, bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilir ve 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.