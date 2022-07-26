PTT üzerinden başvuru yapan TC vatandaşlarına nakit para ödemesi yapılacak, Banka şartları gibi değil

Ptt yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte adından söz ettirmeye devam ederken, Aktif Bank ile yapmış olduğu anlaşma sonrasında vatandaşlara 40.000 TL'ye kadar kredi notu düşük olsa bile onay vereceğini duyurdu.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, 18 yaşından büyük olan her vatandaşın kredi başvurusunda bulunabileceği haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan kredi tutarı kadar hakkında bilgileri SMS ile hemen gönderecekler.

Ptt, ihtiyaç kredisi PTT üzerinden değil, Aktif Bank anlaşması ile birlikte Aktif Bank tarafından yapılmaktadır. Bu durumda bankanın değil, aktif, bankanın kredi politikalarına uygun olmanız durumunda onay verilmektedir. başvuru yapacak olan kişilere sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması veya emekli olması durumunda işlemleri gerçekleştirilmektedir. Dileyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da PTT üzerinden kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ptt, SMS Kredi

Ptt üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için ktt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Ptt, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda en yakın PTT şubesine kimlikleriyle birlikte giderek gelir belgesiz olarak SMS ile kredi onayı aldığını söyleyip, krediyi hemen kullanabilecektir. Emekli maaşları bu banka üzerinden alan vatandaşlar ise emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını, gerçekleştirecekleri için isterlerse, banka şubelerine giderek de kredi başvurusunda bulunabiliyor.