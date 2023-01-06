Anne, babalar düğün bayram etti! Şartsız koşulsuz ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 1300 TL yardım parası

Şartsız koşulsuz ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 1300 TL yardım parası... Anne, babalar düğün bayram etti! Eğitimde maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için devlet tarafından sağlanan kırtasiye yardımı ne kadar? Devlet ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardım parası olarak tam 1300 TL ödeme gerçekleştiriyor.

2023 yılının gelmesi ile birlikte eğitimde yeni bir döneme girildi. 2022 yılında başlatılan birçok sosyal yardım projesi, 2023 yılında da ihtiyaç sahibi olan ailelere uygulanmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devlet tarafından sağlanan kırtasiye yardım ödemeleri ile ilgili merak edilenler şöyle yanıtlanıyor.

Devlet öğrencilere 1300 TL kırtasiye yardımı sağlıyor!

Türkiye’de binlerce öğrenci, maddi durumu nedeniyle eğitim öğretim hayatında zorluklar yaşıyor. Enflasyonun artışı ile birlikte çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan yoksul aileler, devletin öğrenciler için hazırladığı kırtasiye yardım ödemelerinden faydalanıyor.

Peki, 1300 TL kırtasiye yardımı kimlere verilir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kırtasiye yardım ödemelerinden, Türkiye’de yaşayan ve maddi durumu yetersiz olan tüm aileler yararlanabiliyor.

Başvuru koşulları

Maddi yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak adına hayata geçirilen kırtasiye yardımı şartları şu şekilde sıralanıyor:

· Hane halkının kişi başı geliri aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması

· Eğitim öğretim yaşamına aktif bir şekilde devam ediliyor olması

Öğrenci destek ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor

Devletin yoksul ailelerin çocukları için oluşturduğu 1300 TL kırtasiye yardımı başvuru e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. E devlet üzerinden bu yardım için başvuru yapan ailelerin durumu araştırılıp, eğitim gören çocukların eğitim durumu ise MEB ve YÖK üzerinden takip ediliyor. Ardından tüm süreci olumlu sonuçlanan ailelere yılda bir defa olmak üzere karşılıksız olarak 1300 TL nakit yardım sağlanıyor.

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