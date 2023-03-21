Cumhurbaşkanı İmzayı Attı! Emekliye Müjde Verildi, Tek Sefere Mahsus, 15.000TL Ödenecek Almak için Bu Şart Aranacak

Cumhurbaşkanı tarafından emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Emekli olan vatandaşlarımıza emekli maaşlarına ek 15.000TL ek ödemde yapılacak. Ödemelerin emekli maaşlarının yattığı kamu banka hesaplarına ekleneceğini açıkladı.

Emeklilerin Maaşlarına Ek Ödeme: Cumhurbaşkanı Duyurdu

Bankaların emeklilere uyguladığı sıkı tedbir çalışmalarının kaldırılması için de daha önce çalışmalar yapılmıştı. Tedbirlerin kaldırılmasının ardından kamu bankaları tarafınca emekli olan vatandaşlara esnek kredi paketleri sağlanacak.

Ziraat bankası, Vakıfbank ve halk bankası tarafından emekli vatandaşlara maaşlarına ek kredi paketleri sağlanabilecek. Verilen krediler emeklilerin kamu banka hesaplarına yatırılacak. Emekli vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik u kampanya doğrultusunda emekli vatandaşlar kamu bankaları tarafından verilen kredilerden yararlanabilecek. Emekli vatandaşların rahat etmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı talimatıyla kampanya başlatıldı.

Devlet Destekli Esnek Kredi Kampanyası!

Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halbank tarafından sağlanan kredi desteği kapsamında emekli vatandaşlarımız 50.000TL’ye kadar kredi çekebilecekler. Kredi taksit tutarlarını ise 36 aya varan ödeme seçenekleriyle emeklilere kolaylık sağlanıyor.

Kredi tutarı 50.000TL’yi geçen emekli vatandaşlarımız içinse farklı ödeme seçenekleri bulunuyor.100.000TL kredi çekecek olan vatandaşlarımız 24 ay taksit imkanına sahipken 100.000TL’nin üzerindeki krediler için 12 ay vade seçeneği sunuluyor.. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için 50.000 TL kredi çekmek isteyenlerden gelir belgesi istenmeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu yapmak isteyen emekli vatandaşlarımızın Halkbank, ziraat banası veya Vakıfbank’a bizzat müracaat etmeleri gerekiyor.. Bankaya gitmeden kredi alıp alamayacağınızı öğrenmek için online işlemlerden ön onay durumu kontrol edilebilmektedir. Hangi bankadan kredi çekecekseniz resmi internet adresine girip kredi başvuru formunu doldurarak kredi durumunuzu sorgulatabilirsiniz.

Emekli vatandaşların nefes alabilmesi için hazırlanan esnek kredi kampanyası devlet tarafından hazırlanarak emeklilerin rahat etmesini planlıyor. Hem gelir vergisi talebi olmaması hem de esnek vade seçenekleri sunmasından dolayı emekliler için kolaylıkla alınabilecek krediler arasında yer alıyor. Kredi başvurusu yapmadan önce gerekli faiz oranlarını ve kredi tutarlarını araştırmalısınız. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank esnek kredi kampanyası dışında farklı kampanyalarla ihtiyaç sahiplerinin rahatlamasını sağlıyor.