Ankara'da yağış ne zaman geçecek? Fırtına, Rüzgar ve şimşek korkutuyor

Ankara'da farklı bir yağış! Ankara'da 3 Haziran gecesi yağmura teslim oldu! Korku filmini aratmayacak derece farklı bir şimşek, rüzgar ve yağışın yer aldığı Ankara'da vatandaşlara uyarı geldi!

Ankara Hava durumu meteoroloji dikkat dedi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ankara'da 3 Haziran cuma gecesi saat 00:00'dan 03:00'a kadar vatandaşların dışarı çıkmaması istendi. Şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı verilen Ankara'da hava buz kesti!

Ankara'da yağış ne zaman geçecek?

Son DAkika gelen Ankara yağışları gece 3'e kadar sürecek. Gece 3'ten sonra Ankara'da yağışın durması bekleniyor.

Ankara sel tehlikesi var mı?

Ankara'da yağışların bu şekilde devam etmesi seli de beraberinde getirebilir. 30 dakika da her yerin sele yakın şekilde dolduğu Ankara'da vatandaşlar yağışın geçmesini bekliyor.

Ankara'da şu an için can ve mal kaybı yok ancak yağışlar şiddetini artırırsa herşey yaşanabilir. Bu sebeple Ankara Valisi vatandaşlarına uyarıda bulundu.