Ankara'da Trafik Kazası 5 Can Aldı! “Emirhan Ölme”

Sürücü kontrolünden çıkan otomobil, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde korkunç bir kazaya sebep oldu. İlk olarak bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra bir servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Başkent Ankara'da meydana gelen korkunç kaza sonrasında hayatını kaybeden Emirhan A. isimli kişinin bir yakını ise “Emirhan ölme” diyerek feryat etti ve çevrede bulunan herkesi üzüntüye boğdu.

Saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen dehşet verici kaza Topçu Mahallesi 1544 Cadde üzerinde yaşandı ve çok sayıda can kaybı oldu. Bir servis aracı ile kafa kafaya çarpışan otomobil, Emirler istikametine doğru seyir halinde idi. Otomobil sürücüsünün seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile başlayan korkunç dakikalar otomobilin bir servis aracı ile kafa kafaya çarpışması ve çok sayıda can kaybı meydana gelmesi ile son buldu. Otomobil, çarpışması sonucunda savruldu ve çevrede bulunan sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verecek durumu bildirdi.

İtfaiye erlerinin kazanın yaşandığı olay yerine gelmesi ardından otomobilde sıkışan kişiler çıkartıldı. İhbar sonucunda olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ise Ebubekir D., Baran B. ve Emirhan A. isimli şahısların yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun yanı sıra, 112 sağlık ekipleri tarafından kazada ağır yaralanan Eren A. ve Buğra Ö. isimli şahıslar ise hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin ise olay yerine ulaşması ardından çevrede güvenlik önlemi alındı ve kaza sırasında yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerine geldi. Fenalık geçiren yakınlar herkesi üzüntüye boğdu ve kazada hayatını kaybeden 1 kişinin yakını, “Emirhan ölme” diyerek ağlamaya başladı. Bunun yanı sıra Başkent Ankara'da meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza hakkında polis ekiplerinin soruşturma başlattığı bilgisine ulaşıldı.