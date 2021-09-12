Yüz Yüze Eğitime Ara! Milli Eğitim Bakanı Açıkladı

Yüz yüze eğitim süreci ve koronavirüs vaka sayıları hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündemde yer aldı. Yakın temas ve vaka sebebi ile yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısının oldukça düşük oranda olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu durumun sonuçlarını da açıkladı.

Yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısının oldukça düşük olmasının okullar ile ilgili önemli bir durumu ortaya çıkardığını ifade eden Özer, açıklamalar gerçekleştirdi. Salgın ortamında en güvenli yerin okullar olduğunu belirten Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulların en son kapatılacak yerler olduğu hakkında düşüncelerinin aynen devam ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve toplantı için Mersin'e geldi ve önemli açıklamalar yapıldı. Mahmut Özer beraberinde AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ile Hacı Özkan da Mersin Valiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Özer, gerçekleşen ziyarette Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitime 81 ilde toplamda 57 bin 108 okulun başladığını açıkladı. Söz konusu okullarda ise 850 bin dersliğin bulunduğunu anlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut, Özer Sağlık Bakanlığı ile birlikte kriterler belirlediklerini ifade etti.

Belirlenen kriterlere tüm okullarda riayet edilerek bir haftanın tamamlandığı da söylenildi. Eğitime ara veren sınıflar hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Söz konusu olan 850 bin derslikten yalnızca 198’inde yakın temas ve vaka sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiği bilgileri paylaşıldı. 1 haftalık dönemde ise sağlık kurallarına dikkat edildiği zaman sürecin ne kadar başarılı olduğunu ortaya çıktığı açıklandı.

Bunun yanı sıra virüsün yalnızca okulları seçmediği ifade edildi ve insanların etkileşim içerisinde olduğu ve yaşadığı tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyelinin bulunduğu söylenildi.