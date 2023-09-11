Aralık ayı yaklaşıyor. Emekli ve asgari ücretlinin gözü kulağı meclisten çıkacak yeni haberde. 2024 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu gündemde konuşulurken 4 farklı formül gündeme geldi. Dar gelirli geçime sahip vatandaşı memnun edecek o gelişme hükümetin açıkladığı OVP verilerine göre değerlendirildiğinde yeni bir rakam ortaya çıkardı.

OVP VERİLERİ NE DİYOR?

Orta Vadeli Program kapsamında yer alan yıl sonu enflasyon hedefi %65'i gösteriyor. Bu tahmin üzerinden memur emekli ve asgari ücret zammının ortaya çıkmasında kritik bir veri oluşuyor. Yeni yıl ile birlikte asgari ücret zammını ne kadar olacağına dair ipuçları sunan bu gelişme doğrultusunda hesaplamalar yapıldı.

4 FORMÜL MASAYA YATIRILDI!

Uzman ekonomistler kağıdı kalemi eline aldı, hesaplamalar başladı. 4 farklı formül üzerinden yeni yıl asgari ücret ne kadar olu? sorusu tahmini enflasyon oranı üzerinden tek tek hesaplandı.

-İlk formülde yıllık enflasyon yılın başında yürürlüğe giren net asgari ücret 8.506 TL üzerinden uygulanacak. Yeni asgari ücret refah payı hariç olarak bu hesaplamaya göre 14 bin 036 TL'yi bulacak.

-Kulislerde konuşulan bir diğer formül %65 zam üzerinden Temmuz ayında belirlenen 11.402 TL asgari ücret üzerinden uygulanacak ek farktı. Bu hesaplamaya göre yeni asgari ücret 18 bin 813 TL'ye ulaşıyor.

TEMMUZDA AÇIKLANAN ENFLASYON ÜZERİNDEN…

-Asgari ücrete yönelik konuşulan 3.formülde %34 detayı dikkat çekiyor. Temmuz'da gerçekleştirilen %34'lük zam üzerinden enflasyon oranı eklenerek belirlenirse yeni asgari ücret 14.937 TL oluyor.

-Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yapılan dördüncü ve son formüle göre %37.76 zam oranı konuşuluyor. Yeni asgari ücret bu hesaplamaya göre 15.707 TL'yi görüyor.