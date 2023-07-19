Çölyak hastaları için sevindirici bir haber Ankara Halk Ekmek'ten geldi. Çölyak hastalarının tüketebileceği glütensiz ürünlerin çeşitliliği artırılarak, ürün sayısı 20'ye çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çölyak hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel çalışmalar başlattı. Piyasada az bulunan ve genellikle diğer ürünlerden daha yüksek fiyatlara satılan glütensiz ürünlerin, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda daha uygun fiyatlarla satışa sunulacağı duyuruldu. Ayrıca, ''www.baskentmarket.com.tr'' internet sitesi aracılığıyla bu ürünlerin Türkiye'nin 81 iline ulaştırılması hedefleniyor.

Çeşitlilik Artan Glütensiz Ürünlerin Satışı Başladı

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ekmekten baklavaya kadar birçok üründe glütensiz alternatifler sunmaktadır. El değmeden ve güvenilir bir şekilde üretilen bu ürünler, piyasa fiyatlarına kıyasla yüzde 50 daha uyguna satılmaktadır.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, fabrikanın çölyak hastalarının ihtiyaçlarını karşılamayı bir görev olarak gördüğünü ifade etti ve çölyak hastalarına özel bir kahvaltı etkinliği düzenlendiğini duyurdu.

Türkiye Geneline Glütensiz Ürün Dağıtımı Gerçekleşecek

GİMAT şubesinde düzenlenen kahvaltı etkinliği kapsamında, fabrikanın ürün yelpazesinin beşten yirmiye çıkarıldığı açıklandı. Yeni oluşturulan online satış sitesi aracılığıyla, Türkiye'nin her noktasına glütensiz ürün teslimatları gerçekleştirilecek.

Çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmak için yapılan bu gelişme, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarına yönelik duyarlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlarıyla, çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırma hedefi ile Ankara Halk Ekmek Fabrikası, hastalar için önemli bir kaynak haline geliyor.