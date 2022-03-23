Anatoly Chubais: Üst Düzey Kremlin Yetkilisi İstifa Etti

Anatoly Chubais, Putin'in bir ay önce Ukrayna'yı işgalini başlatmasından bu yana Kremlin'den kopan ilk üst düzey yetkili olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel elçiliği görevinden istifa etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Çarşamba günü RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Chubais'in istifa ettiğini belirterek, bunu kendi isteğiyle yaptığını da sözlerine ekledi.

Reuters haber ajansına konuşan konuya aşina kaynaklardan biri, bir zamanlar eski Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin'in özel kalem müdürü olarak görev yapan Chubais'in Putin'in uluslararası örgütlerle ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi görevinden ayrıldığını söyledi.

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakla" suçlanan göreve, 2008'den bu yana yönettiği devlet teknoloji firması Rusnano'nun başkanlığından istifa ettikten günler sonra, 2020'de atandı.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan Reuters haber ajansı kaynaklarına göre, Chubais Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle istifa etti ve ülkeyi de terk etti. Kaynaklardan biri, Rusya'ya dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Putin, Ukrayna'daki savaşı NATO'nun genişlemesi rusya'yı tehdit ettiği için ve Rusya'nın Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından bu yana Ukrayna'da Rusça konuşan insanların "soykırımı" olarak adlandırdığı şeyi durdurması gerektiği için gerekli olduğunu söylediği "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

Ukrayna ve Batılı destekçileri soykırım iddialarını reddediyor. Rusya'nın Putin'in yapay devlet dediği komşusuna boyun eğdirmek için sebepsiz bir savaş başlattığına inanıyorlar.

Önde gelen ekonomist

Chubais, Rusya'nın on milyonlarca eski Sovyet vatandaşını yoksulluğa atan Sovyet sonrası geçişini sağlamlaştırmaya çalışan Yegor Gaidar yönetimindeki küçük bir grup etkili ekonomistti.

Sovyet sonrası kaotik dönemin en önde gelen Ruslarından biriydi. Düşmanlar onu, 1990'lardaki özelleştirmelerde eski bir süper gücün varlıklarını küçük bir oligark grubuna satan Kremlin kukla ustası olarak kullandı.

Ancak destekçileri için Chubais, Rusya'da bir pazar kurmak için savaşan ve iç savaşa girmesini engelleyen bir kahramandı. Sorun çıktığında, Sovyet sonrası Rusya'ya yönelen genellikle Chubais'tir.

1998 krizinde Yeltsin, Chubais'e Uluslararası Para Fonu'ndan kredi kabul etmesini söyledi. Daha sonra sattığı elektriğin parasını almakta zorlanan devlete ait elektrik tekelinin başına getirildi.

Putin 1999'da bir dizi röportajda, Putin'in Moskova'ya taşınarak iktidara yükselmeye başlamasıyla, Chubais'in Kremlin'de Putin'e teklif edilen işi iptal ettiğini söyledi.

Son yıllarda Chubais ekonomik reform çağrısında olmaya devam etti ve Rus hükümetiyle ilişkili en yüksek profilli liberallerden biriydi.

İşgalden kısa bir süre sonra Chubais, Gaidar'ın 2009'daki ölümünden bu yana koca bir dönemin geçtiğini yazdı.

Chubais, "Gaidar stratejik riskleri benden daha iyi anlamış gibi görünüyor - ve yanılmışım." dedi.