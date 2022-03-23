Bir Ay İçinde, Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşı Görünürde Bir Son Yok

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir aydır devam eden savaşı binlerce insanı öldürdü, milyonlarca mülteciyi yerinden etti ve şehirleri harap etti, ancak silahlı kuvvetleri şiddetli Ukrayna direnişinden büyük ölçüde bıkmış durumda ve çatışmanın sonu yok.

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük saldırı olan Ukrayna'yı tam kapsamlı bir işgal başlattı ve Batı'nın müdahale ettiği takdirde nükleer tırmanış olasılığını ima etti.

Rus silahlı kuvvetleri savaşın ilk haftasında yıldırım saldırısıyla Ukrayna'nın kontrolünü ele geçiremeyince, stratejiyi topçu, hava saldırıları ve füzelerle şehirlerin bombardımanına kaydırdılar. Hastaneler, kiliseler ve konutlar da dahil olmak üzere sivil hedefler vuruldu ve Bu da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Putin'e "savaş suçlusu" demesine yol açtı.

Rus güçleri başkent Kiev'i defalarca vurmasına karşın şehri kuşatmayı başaramadı.

Ukraynalı yetkililere göre, kuşatma altında bulunan güney liman kenti Mariupol, haftalardır devam eden ve en az 2 bin 300 kişinin ölümüne ve şehrin büyük bölümünün yok edilmesine yol açan bombardımanlara maruz kalarak en sert darbeyi aldı. Yaklaşık 100.000 sivil, akan su, elektrik veya ısıtma olmadan ve yiyecek kaynakları azalmadan şehirde mahsur kaldı.

Sadece bir büyük şehir, Kherson, Ruslara düştü.

Savaşın ölü sayısı net olmamakla birlikte, ulusal direnişin sembolü haline gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Çarşamba günü yaptığı açıklamada, en az 121 Ukraynalı çocuk da dahil olmak üzere binlerce kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Ukrayna, 14.000 Rus askerini öldürdüğünü ve yüzlerce tank, zırhlı araç, top parçası ve uçağı imha ettiğini açıkladı. Muhafazakar ABD değerlendirmeleri bile en az 7.000 Rus'un öldüğünü tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler, şu anda 3,6 milyondan fazla Ukraynalının ülkeden kaçtığını ve 6,5 milyon kişinin de Ukrayna içinde yerinden edildiğini söylüyor.

Savaş küresel ekonomiyi ve jeopolitik düzeni de sarstı.

1,5 trilyon dolarlık ekonomiye daha önce hiç yer almamış ölçekteki ekonomik yaptırımlar, Rusya'yı bu yıl derin bir durgunluğa sokmaya hazırlanıyor. Dünya Bankası ülkenin artık "varsayılan bölgede" olduğu konusunda uyarıyor.

Biden, Rusya'nın 20 (G20) uluslar grubundan atılıp atılamayacağını tartmak da dahil olmak üzere yeni yaptırım önerileriyle Çarşamba günü Avrupa'ya gidiyor.

Ancak Kremlin, savaşının planlanacağı ve Rusya'nın Ukrayna'yı "tarafsız" ve "silahsızlandırılmış" olmaya zorlamak da dahil olmak üzere stratejik hedeflerine ulaşana kadar savaşmakten vazgeçmeyeceği konusunda ısrar ediyor.