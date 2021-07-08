AB, Macaristan'a LGBT Yasası Üzerindeki Baskıyı Artırıyor

Milletvekillerinin, AB'yi Macaristan yasasıyla ilgili yasal işlemleri hızlandırmaya çağıran bir karar için kısa süre içinde oylama yapması bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yasanın "temel AB değerleri" ile çelişen "bir rezalet" olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, okul politikasının "Brüksel bürokratları" değil, Macaristan'ın meselesi olduğunu söyleyerek karşılık verdi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar, [LGBT+] aktivistlerin çocuklarımızın anaokullarına ve okullarına girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

AB, AB'nin hukuk devleti standartlarını ihlal ettiği görülen bir üye ülkeye bütçe tahsislerini azaltma yetkisine sahiptir.

Eleştirmenler, yasanın eşcinselliği pedofili ile eşit tuttuğunu söylüyor ve AB liderleri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin geçen ay Macaristan'ın "artık Avrupa Birliği'nde işinin kalmadığını" savunmasıyla sert eleştirilerde bulundu.

Von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu yasa, çocukların korunmasını cinsel yönelimleri nedeniyle insanlara karşı ayrımcılık yapmak için bir bahane olarak kullanıyor" dedi.

Yeni Yasanın Etkisi Ne Yönde?

Macaristan'ın sağcı hükümeti tarafından getirilen yeni kurallar, hüküm giymiş sübyancıların cezasını artırmaya odaklanıyor, ancak 15 Haziran'da 18 yaş altı eşcinselliğin tasvirini veya tanıtımını yasaklayan bir değişiklik kabul edildi.

Seks eğitimini ve reklamcılığı etkileyebilir ve hatta Friends veya Harry Potter gibi TV favorilerinin gece geç saatlere kadar yayınlanmasını durdurabilse de, savunmasız gençlerin önemli desteklerden mahrum bırakılabileceğine dair korkular da var.

Okullarda cinsel eğitim öğretimi, hükümet tarafından onaylanan kişilerle sınırlı olacak.

Yasayı çiğnemenin cezalarının ne olacağı henüz belli değil.

Macaristan Başka Hangi Kuralları Getirdi?

Macaristan, Başbakan Orban'ın 2010'da iktidara gelmesinden bu yana bir dizi benzer karar aldı.

Aralık 2020'de parlamento, eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini yasakladı.

Aynı yılın başlarında, ülke, insanların yasal olarak cinsiyetlerini değiştirmelerini engelleyen bir yasa çıkardı. Macaristan da eşcinsel evliliği tanımıyor.

Orban, göçmenlerin ve diğer azınlıkların haklarını kısıtlamak, mahkemeleri ve medyayı siyasallaştırmak ve Yahudi düşmanlığına müsamaha göstermekle suçlanarak AB'de geniş çapta eleştirildi. Sol liberalizmin pençesindeki bir Avrupa'da Macaristan'ın Hıristiyan değerlerini savunduğunu söylüyor.