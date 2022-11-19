Ana Haber! Emekliye Resmi Gazetede Yayınlandı! 21 Kasım'da Başlayacak Ek Ödemeler Kimler Alacak?

Resmi gazetede de daha önce yayına giren ve nakit isteyenlere hemen ödemeler verileceği yeni bir kampanya başladı. Ziraat Bankası başrolü oynadığı bu kampanyada nakit isteyen tüm emeklilere kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Nakit kredi alacak kişiler, belirli şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde işlem yapacak ve kredi kullanacaklardır. Kredi başvurusu yaptığınız zaman Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı sizlere daha uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacaklardır. Kredi notunuza göre işlem yapacak ve kredi puanınıza göre sizlere hizmet verecektir. Kredi notunuza göre işlem yapılacağı için daha önceden bankadan kullandığınız kredi ve kart ürünlerinde nakit ödemeleri düzenli yapmış olmanız istenmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Devlet destekli nakit kampanyasına katılacak olan kişiler, başvuru yapmak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir. Size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine gitmeniz durumunda kredi başvurusu yapacak ve onaylanan krediyi de hemen göreceksiniz.

Emekli maaşı alan kişiler, bu kampanyalara katılarak nakit kredilerden hemen faydalanacaklardır. Kredi almak isteyenler, kamu bankalarından emekli maaşı almaları durumunda, düşük faizlerle 50 bin TL ödemeyi, 36 ay vadeye kadar alacaklardır. 36 ay vadeli kredi başvurusu sonrasında, 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödemesini de yapabileceksiniz. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilere, banka 3 ay ertelemeli kredi verirken, 50 bin TL üzerinde ödemelerde de sizlere 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlar. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler hemen işlem yapabilecek ve onaylanın bu kredileri destekli olarak kendi hesaplarında da görebileceklerdir.