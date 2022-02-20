Amir Khan, Kell Brook'a Yenildikten Sonra Emekli Oldu

İngiliz boksör Amir Khan, Kell Brook'un elinde altıncı tur TKO ile kapsamlı bir yenilgi aldıktan sonra spordan emekli olmayı düşündüğünü söylüyor.

35 yaşındaki Khan, Cumartesi günkü mücadelede, rakibi Brook tarafından baştan sona sınıflandı ve hakem onu daha fazla cezadan kurtarmak için devreye girmeden önce korkunç bir darboğazda görünüyordu.

Aynı zamanda 35 yaşındaki Brook, birkaç yıldır küçümsemeye geldiği bir rakibe karşı sadece sürekli olarak reddedilmek için bir hesaplaşma yapmıştı, ancak burada bir fırsat verildikten sonra Manchester'daki AO Arena'daki bu 149 kiloluk sıklet maçında iki eliyle kavradı.

Brook, büyük ölçüde Bolton doğumlu ve yetiştirilen Khan'ı destekleyen bir kalabalık tarafından ringe çıkmaktan kurtuldu ve defalarca düşmanını kafasına sayısız cezalandırıcı atışla lastik bacaklara bıraktı.

Khan tokalaşmayı reddetti ve boyunca dik durdu, ancak bazı kötü darbeleri emdi ve hakem Victor Loughlin altıncı tura 51 saniye kala mücadeleyi sallamak için devreye girdiğinde yüzü ağır bir şekilde işaretlendi.

Khan, 2009'da ilk kez bir dünya şampiyonluğu kazandığı yerde savaşırken, brook'un övünme haklarını talep ettiği on yıldan uzun bir süre önce birleşik bir hafif sıklet şampiyonu olduğunu gören formun flaşlarını gösterdi.

2004 Yılında Atina Olimpiyatları'nda hafif sıklet olarak gümüş madalya kazanan ve eski bir birleşik hafif sıklet şampiyonu olan Khan, ailesiyle daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu söyledi.

Khan, kendisine potansiyel bir emeklilik hakkında soru sorulduğunda gazetecilere verdiği demeçte, "Bu kesinlikle düşünülecek bir şey." dedi. "Her zaman boksun beni emekli etmesini istemediğimi, bokstan emekli olmak istediğimi söyledim.

"Boksta bazen böyle bir ceza, bugün büyük bir kalp gösterdiğimi ve bazı büyük atışlar yaptığımı biliyorum, ancak bazen bunun çok fazlası gelecekte zararlı olabilir.

"Beklediğimden fazlasını yaptım. Belki çok erken zirve yaptım, 17 yaşında olimpiyatlardaydım, 22 yaşında dünya şampiyonluğunu kazandım. Şimdi 35 yaşındayım, çok uzun zamandır oyundayım, yaşlı bir adamım. Çocuklarımla ve ailemle vakit geçirmek istiyorum."

Brook ayrıca dövüş sonrası basın toplantısında emekli olabileceğini de öne sürdü.

"Her zaman Amir'le bu kavgayı yapmak istemişimdir. Sanırım bu kin maçı ve bu da benim için pastanın üzerindeki krema. Kendimle, kariyerimle barışık yaşayabilirim." dedi.

"Elimden geleni yaptım, her şeyi yapmaya çalıştım. Devam etmek istiyor muyum? Bugün kendimi 23 yaşında gibi hissediyorum. Devam etmek isteyip istemediğimizi görmek için babam, annem ve yakın ailemle oturacağım."