Nijerya'nın Yağmalanan Benin Bronzları 100 Yıldan Fazla Bir Süre Sonra Geri Döndü

İki Benin bronzu, İngiliz birlikleri tarafından yağmalandıktan bir asırdan fazla bir süre sonra Nijerya'daki geleneksel bir saraya iade edildi ve binlerce eserin daha atalarının evlerine geri dönebileceğine dair umutları artırdı.

Çoğunlukla Avrupa'da bulunan eserler, şu anda Nijerya'nın güneybatısında bulunan Benin Krallığı'ndan kaşifler ve koloniciler tarafından çalındı ve Afrika'nın en önemli miras objeleri arasında yer alıyor.

Saray sözcüsü Charles Edosonmwan, bir horoz heykelinin ve bir Oba'nın (kralın) başının iadesi münasebetiyle Cumartesi günü Benin'de düzenlenen renkli bir törende yaptığı konuşmada, bronzların bir kısmının Yeni Zelanda, ABD ve Japonya'ya kadar götürüldüğünü söyledi.

İki eser Ekim ayında Aberdeen Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi İsa Koleji tarafından Nijerya Yüksek Komisyonu'na teslim edildi, ancak henüz atalarının evine dönmedi.

Geleneksel liderlerin katıldığı bir törenin oturum aralarında verdiği röportajda Edosonmwan, "Bunlar sadece sanat değil, aynı zamanda maneviyatımızın öneminin altını çizen şeylerdir." dedi.

Geri dönüş, Afrika ülkelerinin yağmalanan eserleri geri almak için yıllardır sürdürdüğü mücadelenin bir başka kilometre taşıdır, çünkü çok sayıda Avrupa kurumu sömürgeciliğin kültürel miraslarıyla boğuşuyor.

Fransız sanat tarihçilerinin tahminlerine göre, Afrika'nın kültürel mirasının yaklaşık yüzde 90'ının Avrupa'da olduğuna inanılıyor.

Sadece Paris'teki Musee du Quai Branly-Jacques Chirac'ta yaklaşık 70.000 Afrika objesi ve Londra British Museum on binlerce obje daha bulunuyor.