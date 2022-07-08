'Amerika'nın Stonehenge'i' Patlamanın Ardından Yıkıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bazılarının “Amerika'nın Stonehenge'i” olarak adlandırdığı, ancak birçok muhafazakarın şeytani olduğunu söylediği tartışmalı bir granit anıt, bir bombalamada ağır hasar gördükten sonra yıkıldı.

Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) , "bilinmeyen kişilerin" Çarşamba sabahı erken saatlerde Atlanta'nın yaklaşık 177km (110 mil) doğusundaki Georgia Guidestones anıtında patlayıcı bir cihaz patlattığını söyledi.

Ajans daha sonra bir güvenlik kamerasından patlamayı ve olay yerinden ayrılan bir arabayı gösteren video görüntüleri yayınladı ve tüm yapının güvenlik nedeniyle yıkıldığını söyledi. Patlamada yaralanan olmadı.

Saldırıya uğramadan önce, 19 metrelik anıt, etrafına yerleştirilmiş dört büyük tabletin ortasındaki dik bir levhadan oluşuyordu ve diğerlerinin üzerine büyük bir dikdörtgen kapak taşı yerleştirilmişti.

Gri monolit koleksiyonu 1980 yılında Georgia, Elberton kasabası yakınlarındaki geniş bir tarlanın ortasına dikildi ve eyaletin seyahat sitesi ve Elbert County Ticaret Odası tarafından turistik bir yer olarak listelendi.

İlçe ticaret odasının web sitesinde yayınlanan bir gönderiye göre, levhalar Babil Çiviyazısı, Mısır Hiyeroglifleri ve Klasik Yunanca da dahil olmak üzere 12 dilde esrarengiz bir mesajla kazınmıştı .

Metnin resmi çevirilerine göre, mesaj, dünya nüfusunu yarım milyardan az insanla “doğa ile sürekli denge içinde” yaşamak için sınırlayarak insanlığın korunmasını istedi.

Georgia seyahat web sitesinde, “Rehber taşları aynı zamanda astronomik bir takvim görevi görüyor ve her gün öğlen güneş yapıdaki dar bir delikten parlıyor ve günün tarihini bir gravürde aydınlatıyor” diyor .

Ancak anıt bir tartışma kaynağı oldu ve hiç kimse yapının kesin kökenini veya arkasında kimin olduğunu bilmediğinden aşırı sağ veya dini komplo teorileri çekti.

İşi yaptıran gizemli bir hayırseverin emriyle yerel bir granit kaplama şirketi tarafından yaptırılmıştır.

Elberton Granit Derneği diyor ki, her şey "iyi giyimli ve kendini ifade edebilen bir adam" - kendini "RC Christian" olarak tanımlayan - Elberton'daki ofisine geldiğinde "ve büyük bir koruma anıtı inşa etmenin maliyetini öğrenmek istediğinde başladı. ”.

Adam, "anıtı sponsorların yıllarca planladığını" ve 10 rehberin "milliyet, din veya siyasetten bağımsız olarak tüm halklara ahlaki bir çağrı olarak dikkatle ifade edildiğini" söyledi.

Ancak bazı sağcı ABD'li politikacılar anıtın "şeytani" olduğunu söyledi ve bu haftaki bombalamadan sonra anıtın yıkılma kararını memnuniyetle karşıladı.

“Gürcistan Kılavuz Taşları kötü ve Şeytanidir. Yetkililerin bunu yıktığını görmekten memnunum. Arizona eyalet senatörü Wendy Rogers Twitter'da yazdı, bir sahtekar ve tüm yalanların Babası değil, yalnızca tek gerçek Tanrı'yı ​​destekliyoruz ve ibadet ediyoruz.