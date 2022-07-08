Haiti: Başkanın Öldürülmesinden Bir Yıl Sonra Durum Nasıl?

Bir yıl önce, bir grup silahlı paralı asker Jovenel Moise'nin evini bastı , Haiti başkanını öldürdü ve zaten dolu olan Karayip ülkesini daha derin bir siyasi belirsizliğe sürükledi.

Moise'nin 7 Temmuz 2021'deki suikastı, dünya çapında şok dalgaları göndererek adalet ve hesap verebilirlik çağrılarına yol açtı ve operasyonun arkasında kimin olduğunu belirlemek için kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Başkanın yüzsüzce öldürülmesi , Birleşmiş Milletler insan hakları şefinin kısa süre önce “hayal edilemez ve tahammül edilemez” seviyelere ulaştığını söylediği Haiti'de yeni bir çete şiddeti dalgasının da habercisi oldu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, Perşembe sabahı suikastın birinci yıl dönümünü anmak için düzenlenen törende Twitter'da tüm ulusun hala yas tuttuğunu söyledi .

Burada, Al Jazeera ülkede işlerin nerede durduğuna bakıyor :

Soruşturma

Yerel basında çıkan haberlere göre , önceki yargıçların çeşitli nedenlerle görevden alınmasının ardından, Mayıs ayı sonlarında Haiti'de Moise'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yönetmek üzere beşinci bir yargıç atandı .

Devam eden soruşturmada birkaç Kolombiya vatandaşı da dahil olmak üzere düzinelerce insan tutuklandı, ancak süreç yavaş ilerliyor ve Moise'in neden öldürüldüğüne dair birçok soru - ve teori - devam ediyor.

Haitili medya kuruluşu Le Nouvelliste'nin bildirdiğine göre , 7 Temmuz'da çiftin Port-au-Prince'deki evine düzenlenen saldırıda yaralanan Moise'nin eşi Martine, "Cevapsız çok fazla sorum var" dedi. .

Martine, geçen yıl Temmuz ayında New York Times'a verdiği bir röportajda suikastı anlattı ve birçoğu İspanyolca konuşan silahlı adamlar kocasını vurdukça ölü taklidi yaptığını söyledi. Daha sonra dosyalarını karıştırdılar ve gittiler. “Onu öldürmeden önce gördüğüm tek şey botlarıydı” dedi .

ABD, suikastla ilgili olarak üç kişiyi , Haiti cumhurbaşkanını kaçırma veya öldürme planına üye olmakla suçladı. Haitili eski senatör John Joel Joseph, Jamaika'dan ABD'ye iade edildi ve Mayıs ayında suçlandı.

Suçlanan diğer kişiler , Kolombiya ordusunun eski bir üyesi olan Mario Antonio Palacios ve çifte Haiti-Şili vatandaşı olan Rodolphe Jaar .

ABD Adalet Bakanlığı , yaklaşık 20 Kolombiya uyruklu bir grubun ve bir grup Haitili Amerikalının, başlangıçta Moise'i sözde bir tutuklama operasyonunda kaçırmaya odaklanan, "nihayetinde başkanı öldürmek için bir komployla sonuçlanan" komploya katıldığını iddia ediyor.

Bu arada, bu hafta bir Türk mahkemesi , suikastla ilgili olarak Haiti makamları tarafından aranan bir Ürdün vatandaşının iade talebini reddetti .

Ülkedeki Birleşmiş Milletler ofisinin Perşembe günü yaptığı açıklamada , Haiti soruşturmasının durduğu görülüyor. Açıklamada, "Soruşturmanın ilerlemesi ve Başkan Moise'nin öldürülmesinden sorumlu olanların adalete teslim edilmesi için Haiti adalet sistemine gerekli araçların mümkün olan en kısa sürede sunulması acildir" denildi.

New York Times geçen yıl Moise öldürüldüğünde, “dosyayı Amerikan hükümetine teslim etmek amacıyla Haiti'nin uyuşturucu ticaretine karışan güçlü politikacılar ve iş adamlarının bir listesi üzerinde çalıştığını” bildirdi. Haitili yetkililer gazeteye verdiği demeçte, tutuklanan ölüm mangasının sorgularında bu listeyi almanın en büyük öncelik olduğunu söyledi.

Başbakan Henry'nin adı da soruşturmada gündeme geldi ve başsavcı geçen yıl onu şüphelilerden biriyle yaptığı iddia edilen telefon görüşmeleri nedeniyle suikasta karışmakla suçladı . Başbakan iddiaları zorla reddetti ve daha sonra savcıyı görevden aldı.