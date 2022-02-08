Amazon Mu Nike Mı? Satın Alma Faizi Raporlarında Peloton Dalgalanmaları

Peloton Interactive Inc'in hisseleri, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını sırasında elde ettiği hisse kazançlarının çoğunu kaybeden egzersiz bisikleti üreticisinde Amazon.com Inc ve Nike Inc'in devralma faizi haberlerinin ardından Pazartesi günü yüzde 22 yükseldi.

Peloton'un hisseleri Eylül 2019'daki çıkışlarından bu yana en iyi günlerine ayarlandı. Daha önce seansta yüzde 31'e kadar yükseldiler.

Amazon, Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği demeçte Peloton için bir teklifi araştırırken, Nike'ın da geçen yıl insanların evde sıkışıp kaldığı pandemi sırasında bisikletleri hotcakes gibi satılırken yeni rekorlara dokunan şirket için bir teklifi tarttığı bildiriliyor.

Amazon.com Nike ve Peloton yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Analiz firması Ortex'in verilerine göre, Peloton'un hisselerine ilişkin ayı bahisleri, son iki ay içinde neredeyse iki katına çıkan serbest şamandıra yüzdesi olarak tahmini kısa faizle son zamanlarda arttı.

Ortex'in kurucu ortağı Peter Hillerberg, "PTON'daki kısa satıcılar Cuma günkü kapanışın üzerinden yaklaşık 250 milyon dolar zarar etseler de, hala önemli kârdalar." dedi. Peloton'un hisseleri geçen yıl yüzde 84'ten fazla düştü.

Geçen ay, aktivist yatırımcı Blackwells Capital Peloton'u icra kurulu başkanını kovmaya ve şirketi satışa çıkarmaya çağırdı.

Birleşik Krallık merkezli yatırım platformu AJ Bell'in yatırım direktörü Russ Mold, "Peloton'un kurucusu John Foley, aktivist yatırımcıların öfkesini yönetim gerekçesiyle çeken, şirketin çift hisse sınıfı yapısı altında sahip olduğu veto yetkisi göz önüne alındığında herhangi bir anlaşmanın önünde bir engel olabilir," dedi.

Bu arada Cowen ve Co analisti John Blackledge, e-ticaret devi tipik olarak kitlesel pazar ürünleri ve hizmetleri sattığı için Peloton'un Amazon için ideal bir uyum olmayacağına inanıyor, oysa Peloton'un ürünleri premium olarak konumlanıyor.

Peloton'un ikinci çeyrek sonuçlarını Salı günü piyasa kapanışı sonrasında bildirmesi planlanıyor.