Frontier, Spirit Beşinci Büyük ABD Havayolu Şirketi Oluşturma Planını Açıkladı

Bütçe taşıyıcıları Frontier Group Holdings ve Spirit Airlines Inc Pazartesi günü, geleneksel taşıyıcılara karşı rekabeti sıkılaştırması muhtemel 2,9 milyar dolarlık bir bağlantıyla beşinci büyük Abd havayolu şirketini oluşturma planlarını açıkladılar.

Frontier Airlines tarafından kontrol edilen yeni bir no-frills taşıyıcısı kurma önerisi Spirit'in hisselerini yüzde 16,7'ye kadar yükseltti, ancak çok sayıda analist havayolu şirketlerini düzenleyici onay almada olası zorluklar konusunda baskı yaptı.

Frontier İcra Kurulu Başkanı Barry Biffle analistlere verdiği demeçte, "Bizim gibi rekabetçi bir sektörde, en düşük maliyetler her zaman kazanır." dedi. "Bu düşük maliyetler, müşteriler için ücretlerimizi düşük tutmamızı sağlayacaktır."

Hareket, ABD havayolu endüstrisinin yeni COVID-19 varyantları nedeniyle seyahat talebindeki oynaklıkla boğuştuğu bir zamanda geldi. Aynı zamanda, ücretler, akaryakıt fiyatları ve havaalanı ücretlerindeki artışların bir kombinasyonuyla maliyetler artıyor.

Spirit'in gelirin bir yüzdesi olarak ücret gideri geçen yıl 2019'a göre 10 puandan fazla arttı. Daha yüksek ücretler Frontier'i Los Angeles ve San Jose'deki gibi havaalanlarından çıkmaya ve Washington-Dulles ve Newark'a hizmet vermeyi bırakmaya sevk etti.

2022'nin ikinci yarısında kapanması beklenen birleşmenin, başta operasyonel tasarruflar yoluyla olmak üzere yılda 500 milyon dolarlık sinerjiye yol açacağı tahmin ediliyor.

Şirketler, 2026'ya kadar herhangi bir iş kaybından kaçınma ve 10.000 doğrudan iş ekleme sözü verdi. Yetkililer ayrıca birleşmenin yıllık tüketici tasarruflarında 1 milyar dolar sağlayacağını ve 145'ten fazla noktaya günlük 1000'den fazla uçuş sunacağını da vaat ettiler.

Araştırma firması Third Bridge'in endüstriyel, malzeme ve enerji alanında küresel sektör lideri Peter McNally, maliyet baskısının havayolu endüstrisinin kârındaki toparlanma için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

McNally, birleştirilen şirketin artan işletme maliyetleriyle mücadele etmek için "mükemmel" bir konumda olacağını söyledi.

Antitröst engeli

Ancak bazı analistler, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin büyük şirket birleşmeleri konusunda sert bir tutum takınırken anlaşmanın Beyaz Saray'ın muhalefetiyle karşılaşabileceği konusunda uyardılar.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), American Airlines Group Inc ve JetBlue Airways Corp'a ortaklıkları nedeniyle antitröst davası açtı ve bunun yoğun Kuzeydoğu ABD havaalanlarında daha yüksek ücretlere yol açacağı iddiasıyla dava açtı.

Biffle, Frontier-Spirit anlaşmasının DOJ onayı gerektireceğini kabul etmekle birlikte, "daha fazla yerde daha fazla insana düşük ücret" vereceği için düzenleyiciler tarafından "iyi karşılanacağını" öngördü.

Spirit Airlines hisseleri Pazartesi günü öğle saatlerinde 24.78 dolardan yüzde 14.0 yükseldi. Frontier'in hisseleri 12.49 dolardan yüzde 0.8 yükseldi.

Ultra düşük maliyetli taşıyıcılar (ULCC' ler) tarafından sunulan yükleme ücretleriyle birlikte dibe vuran ücretlerin öncüsü olan ünlü havayolu yatırımcısı Bill Franke, markası ve CEO'su açıklanmayan yeni havayolu şirketinin başkanı olacak.

Frontier'in çoğunluk hissedarı olan Franke'nin özel sermaye şirketi Indigo Partners, daha önce Frontier'e talip olarak görülen Spirit'e yatırım yapmıştı.

ULC'ler, 1970'lerde düşük maliyetli konsepte öncülük eden Southwest Airlines'ın altında bir kademedir ve COVID-19 salgını sırasında genişlemeye devam etmişlerdir.

Şirketler, nakit ve hisse senedi anlaşmasının yatırımı hızlandırmasını ve American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines ve United Airlines Holdings gibi büyük ABD havayollarını ele almasına yardımcı olmasını bekliyor.