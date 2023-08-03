Türkiye'de emeklilik sistemi tartışma konusu olmaya devam ederken, SGK mevcut yasa ve mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. EYT'lilerin sisteme girmesi, emekli sayısının 13,9 milyondan 15,9 milyona çıkmasına neden olmuş ve SGK'nın bütçesini zorlamıştır. Zaten kısıtlı bir bütçeye sahip olan SGK, bu nedenle usulsüz emekli maaşlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Hak sahibi olmadıkları halde aylık almaya devam eden kişiler SGK müfettişleri tarafından tespit edilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır.

SGK SAHTEKARLIKLARI ORTAYA ÇIKARIYOR

Tüm sigorta kolları SGK'ya bağlı olmakla birlikte, farklı emeklilik koşulları uygulamaktadırlar. Bağkur'a bağlı bazı vatandaşlar erken emekli olabilmek için geçmişte çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Bağkur üyeleri emekli olmak için 9000 prim gününe ihtiyaç duyarken, SSK üyeleri emekli olmak için daha az prim gününe ihtiyaç duymaktadır. Bu açığı kapatmak için bazı Bağkur'lular son 7 kuralında sahtecilik yaparak kendi işlerine devam ederken kendilerini başkasının yanında sigortalı gösterdiler. Böylece SSK'lı olarak emekli olma hakkını elde ederek emekliliği çok daha kolay hale getirdiler. Ancak bu kişilere yönelik denetimler hızlandı ve tespit edildiğinde yaptırımlarla karşılaşıldı.

SAHTE BOŞANMA DOLANDIRICILIĞININ ORTAYA ÇIKARILMASI

SGK müfettişleri son dönemde sahte boşanma yoluyla alınan emekli maaşlarına odaklandı. Ebeveynlerinden yetim aylığı almaya hak kazanan bazı kadınlar eşlerinden boşanmakta ancak aynı evde yaşamaya devam etmektedir. Evli kalmayarak anne ve babalarından yetim aylığı alıyorlar ve bu durum SGK tarafından usulsüz olarak değerlendiriliyor. Bu yöntemi kullananların tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılması yetkililer için bir öncelik haline gelmiştir.

Haksız yere emekli maaşı aldığı tespit edilen vatandaşları ağır mali yaptırımlar beklemektedir. İlk sonuç emekli maaşının kesilmesidir. Ardından SGK tarafından kişiye yapılan tüm emekli maaşı ödemeleri, bayram ikramiyeleri ve sağlık harcamaları yasal faiziyle birlikte hesaplanarak geri talep ediliyor. Verilen süre içinde geri ödeme yapılmaması, ilgili vatandaşlar hakkında yasal işlemlerin başlatılmasıyla sonuçlanmaktadır.