Altında her dediği çıkan uzman ismin son tahmini bomba: Selası okundu! Gram altın o rakamı görecek

Cenaze artık kalktı! Gram altın o rakamı görecek... Altında her dediği çıkan uzman ismin son tahmini bomba...Mert Başaran uyardı. Emlak ve Yatırım Uzmanı olan Mert Başaran önceden ikaz etti. Önümüzdeki aylara herkes dikkat etsin. Altını olan saklasın olmayan elinde parası varsa altın alsın şeklinde uyarılar bulunuyor. Ekonomi alanında uzman olanlar bu konuda çok büyük müjdeler veriyor. İşte bu müjdeleri dinleyenler altın almak üzere harekete geçtiler.

Mert Başaran Şimdiden Uyarıyor

Bir Youtube kanalına konuk olan Başaran, dolar, altın ve gümüşle borç almanın doğru olmayacağını vurguladı. Aynı zamanda yatırım yapan kişinin konumunu korumasının önemli olduğunun da üzerinde durdu. Dediklerinin tek tek çıkmasıyla gündem olan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran’ dan gelen çarpıcı açıklamalar şu şekilde…

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Çarpıcı açıklamalarda bulunan Emlak ve Yatırım Uzmanı Başaran’ın yapmış olduğu tahminler…

Mantıklı bir yatırım aracı olan altın dolar bazlı ilerlemektedir. Yani enflasyon dolarda var. Fakat altın için bu söylenememektedir. Durum tam tersi. Dolayısıyla yatırım yapan kişiyi enflasyondan koruma ihtimali de mevcut. Altın bir süre sonra 1900 - 1950’lere ilerleyebilme potansiyeline sahip. Bu da doların artması sonucunda gram altını 1500 TL’ye yükselmesine sebebiyet verebilir.

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