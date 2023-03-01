1 Mart EYT son dakika haberleri! 30 gün ayarı geldi! Emeklilik başvurusu nereye ve hangi belgelerle yapılacak?

Prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinde yasa süreci tamamlandı. Peki düzenlemenin içeriğinde bir değişiklik yapıldı mı? EYT'lileri bundan sonra neler bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2 ŞARTI TAMAMLAMAK YETECEK

* Kimler düzenleme kapsamında emekli olacak?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

Bu kapsamda SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.



8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4A) prim şartları şöyle;



SSK'LI ERKEKLER

İşe başlama tarihi Prim günü

09.09.1976 ve öncesi 5000

09.09.1976-23.05.1979 5000

24.05.1979-23.11.1980 5000

24.11.1980-23.05.1982 5075

24.05.1982-23.11.1983 5150

24.11.1983-23.05.1985 5225

24.05.1985-23.11.1986 5300

24.11.1986-23.05.1988 5375

24.05.1988-23.11.1989 5450

24.11.1989-23.05.1991 5525

24.05.1991-23.11.1992 5600

24.11.1992-23.05.1994 5675

24.05.1994-23.11.1995 5750

24.11.1995-23.05.1997 5825

24.05.1997-23.11.1998 5900

24.11.1998-08.09.1999 5975



SSK'LI KADINLAR

İşe başlama tarihi Prim günü

01.04.1981 ve öncesi 5000

01.04.1981-08.09.1981 5000

09.09.1981-23.05.1984 5000

24.05.1984-23.05.1985 5000

24.05.1985-23.05.1986 5075

24.05.1986-23.05.1987 5150

24.05.1987-23.05.1988 5225

24.05.1988-23.05.1989 5300

24.05.1989-23.05.1990 5375

24.05.1990-23.05.1991 5450

24.05.1991-23.05.1992 5525

24.05.1992-23.05.1993 5600

24.05.1993-23.05.1994 5675

24.05.1994-23.05.1995 5750

24.05.1995-23.05.1996 5825

24.05.1996-23.05.1997 5900

24.05.1997-23.05.1998 5975

24.05.1998-23.05.1999 5975

24.05.1999-08.09.1999 5975

30 GÜN AYARI

* Kimlere prim desteği sağlanacak?

İşveren, EYT düzenlemesiyle emekli olacak çalışanları 30 gün içerisinde tekrar işe başlatırsa, 5 puanlık prim desteğinden yararlanacak. Düzenlemenin ilk halinde bu süre 10 gün idi. Yasaya göre, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

* Taşeron işçiler çalışmaya devam edebilecek mi?

Taşeron olarak bilinen, kamu kurum ve kuruluşlarında, il özel idarelerinde, belediyeler ile bağlı kuruluşlarında kadroya alınan işçilerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Bu işçiler isterse emekli olacak isterse çalışmaya devam edecek.

* Bundan sonra süreç nasıl olacak?

EYT'lilere yönelik düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru sürecini başlatacak.





* İşverene nasıl başvurulacak?

e-Devlet'ten ya da SGK'dan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması gerekiyor. Dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerek. İşveren de işten çıkışı 'emeklilik sebebiyle ayrılma' kodundan SGK'ya bildirmeli. Böylece kıdem tazminatı ve birikmiş izin paralarını alma imkanı olacak. İsteyen aynı işyerinde sözleşmeyle devam edebilecek.

* Emeklilik başvurusu nereye ve hangi belgelerle yapılacak?

SSK'lılara emekli aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekiyor. Hem SSK'lılar hem Bağ-Kur'lular başvuruyu ise bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne yapıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilir. Başvuru sırasında gelir/aylık/ödenek talep belgesi ve Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) gerekiyor. Kamu görevlileri ise emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden göndermesi gerekiyor.

e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılacak?

- e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.

- Sayfada çıkan yeni başvuru sekmesi işaretlenecek.

- Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

- SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A', Bağ-Kur kapsamına girenler ise '4B' seçeneğini işaretleyecek.

- Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonuna tıklanacak.

- Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına istenen şube yazılacak.

- Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

- 'Aylık alıyor mu?' sorusu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlanacak.

- Son aşamada 'ileri' butonuna, ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilecek.

* Emekli aylıkları ne zaman ödenecek?

Emekli aylıkları başvuruların yapıldığı tarihi izleyen aydan itibaren başlıyor. Mart ayında başvurular yapılırsa ilk maaş 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak. Şartları henüz yerine getirmemiş olan kişiler ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verecek.

Onların maaşı da dilekçeyi izleyen ay başından itibaren hesaplanmaya başlanacak.

Mart ayında dilekçe verenler için aylık başlangıcının 1 Nisan olması, ilk emekli aylığı ödemesinin Nisan ayında yapılacağı anlamına gelmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, normalde emeklilik başvurularını bir hafta-10 gün içerisinde sonuçlandırıyor. Ancak aynı ayda çok başvuru olması nedeniyle sürecin uzaması ihtimali de bulunuyor. Ancak bu durum bir kayba yol açmayacak. Biriken tüm maaşlar birlikte yatırılacak.

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