Çocuklar Karne Hediyeniz O Bankada! Karne İle Bankaya Gidenlere Sürpriz Var!

Çocuklar Karne Hediyeniz O Bankada! Halk Bankası resmi internet sayfası üzerinden bu sabah yapılan bir paylaşıma göre karne hediyesi olarak çocuklara bedavadan kumbara dağıtılacak.

Halkbank tarafından karnesini getiren çocuklara hediye amaçlı hacivat-karagöz, Nasrettin Hoca ve Keloğlan kumbarası verilecek.

Okulların tatil olmasına sadece birkaç gün kala kamu bankaları arasında bulunan Halkbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika paylaşımına göre geleneksel bir hal alanı karne hediyesi kampanyası açısından 2022 senesine özel beklenen ilan geldi. Çocuklara tasarruf etmenin önemini öğretmek ve daha sonrasında para biriktirme alışkanlığı ettirecek Kumbara Hesabı ile Halkbank karne hediyesi düzenledi.

Çocuğunuz bedavaya almış olduğu kumbarasında parasını biriktirsin ve böylece tasarrufu şimdiden öğrensin

Halk Bankası tarafından yapılan duyuruya göre Halkbank'tan çocuklara karne hediyesi Haberi geldi. Tasarruf daha küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gereken en iyi alışkanlıklardan biridir. Karnesini getiren küçükler, Halk Bankası'ndan Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ile Karagöz kumbaralarından birini alacak Ve böylece bu kahramanların hikayelerini kumbaraların üzerinde bulunan karekod okutma suretiyle Halkbank çocuk kumbarası adresinden dinleyecektir.

Halk Bankası tarafından düzenlenen bu kampanyadan faydalanmak isteyen ailelerin 18 yaşının yaşından küçük olmaları durumunda velisi yahut vasisi olduğu çocukları ile en yakın Halkbank şubesinde ziyaret amaçlı bir tur atmaları gerekir.

Sizler de karne alacak çocuğunuzun elinden tutarak halk Bankası'na götürebilir ve ona birikim ile tasarruf yapmanın küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini şimdiden anlatabilirsiniz.