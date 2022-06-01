Altın Yatırımcılarının Dikkatine! Kırılma Bekleniyor, Bu Seviyeler Önemli!. Elinde avucunda bulunan birikimin tamamını altına yatıran vatandaşların son dönemlerde merak ettikleri altının yükselmesinin daha ne kadar devam edeceği ile ilgili olmaktadır. 01 Haziran 2022 altın fiyatları ile ilgili son günde altın piyasasında güncel durum gösterdi.

Dolar ile paralel bir şekilde iç piyasada hafta süresince önemli bir seviye yakalamayı başaran çeyrek altın hafta kapanışı sonrasında bu seviyeden tekrar geri döndü. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın yükselmeye devam edecek mi yoksa kırılma mı bekleniyor? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Altın yatırımcısı haftanın son gününde altın piyasasında bulunan son dakika verilerini araştırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 1.850 doların üzerinde seyretmeye devam ederken diğer taraftan iç piyasada ise dolar İle bağlantılı bir şekilde altının fiyatları yönünü yukarı doğru çevirdi. Hafta içerisinde meydana gelen artış sonrasında fiyatlar ne durumda?

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

₺6.000'nin üzerindeki konumunu korumayı başaran Cumhuriyet altını ise haftanın son gününde 6.295 TL'den geri alınırken 6378 TL'den satışa sunulmaktadır.

Gram Altın Ne Kadar?

Altının gram fiyatı ise 01 Haziran günü sabah saatlerinden itibaren 946 TL seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalar içerisinde altının ons fiyatı ise 1853 dolarda konumlanmış durumda.

Çeyrek Altın Ne Kadar?