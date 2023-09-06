Vatandaşlar şu sıralar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri merak ediyor. Düğün sezonu için altın almak ya da yatırım yapmak isteyen bireyler fiyatlardaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Bu yüzden güncel kurlarla ilgili şu sorular ortaya çıkıyor: Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Çeyrek altının maliyeti nedir? Peki ya yarım altın ne kadar? Gram başına güncel fiyat nedir? Bu sorulara ışık tutmak için 6 Eylül Çarşamba günü altın fiyatlarındaki en son güncellemelere bakalım.

Altın fiyatı şu anda Fed verilerinin etkisiyle dalgalanmalar yaşıyor. İşlem haftasının başında, altının ons fiyatı $1940 seviyesindeydi, ancak o zamandan beri $1936'ya düştü. Ancak, dalgalı seyrini dengelemek amacıyla altının ons fiyatı 5 Eylül'de bir artış gösterdi. Yatırımcılar özellikle dolar kurundaki yükselişten etkilenen altının gram fiyatıyla ilgili son gelişmelerle ilgileniyor. İşte güncel rakamlar.

FAİZ ARTIŞININ ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin önemli bir faiz artırımına gittiği ve bu hafta TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarından da etkilenen piyasalar şu anda zirvede sakin bir seyir izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) endeksi Ağustos ayında %7,8 gibi yüksek bir oranda artarak 52,50 puana ulaşmıştır. Bu veri, Türk mallarının fiyatlarının yabancı mallara kıyasla arttığını ve Türk Lirasının bir önceki aya göre değer kazandığını göstermektedir. Şimdi sizlere en güncel bilgileri sunmak için 6 Eylül Çarşamba günü yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını inceleyelim...

6 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.666,76 TL

Gram altın satış: 1.667,17 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.750,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.804,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.516,00 TL

Yarım altın satış: 5.608,00 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış: 10.871,06 TL

Tam altın satış: 11.091,94 TL

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 10.999,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.172,00 TL

ATA ALTIN

Ata altın alış: 11.210,78 TL

Ata altın satış: 11.500,23 TL