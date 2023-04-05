Altın Ve Para Uzmanı Konuştu: Dolar 25 TL olacak mı?

Altın ve para piyasaları uzmanı olarak bilinen İslam Memiş çok önemli açıklamalarda bulunarak yatırımcıların dikkatini yine üzerine çekmeyi başardı. İslam Memiş şimdi de dolar kuru ile ilgili yorum yaparak seçimden sonraki süreçler içerisinde doların 24 TL ve 25 TL bandında olabileceğine karşılık ifadelerde bulundu.

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar neticesinde birçok uzman ismin görüşleri yatırımcılar için önemli olmaya başladı. Dolar kurunun tahminleri ile ilgili konuşan İslam Memiş son günlerde altın ile ilgili görüşlerini bildiriyordu fakat bugün ise doların seçim sonrasındaki yerinin nerede olacağına dair açıklamalar yaptı.

Dolardaki Yaşanan Dalgalanmalar

Altın ve para piyasaları uzmanı görevinde bulunan İslam Memiş dolar kuruna dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Dolar kurunun günümüzde çok fazla dalgalanması sebebiyle uzman isim dolardaki artışın güne başlaması ve kapanışın 0,1 üzerinden 19,19’dan işlem gördüğünü açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş geçtiğimiz sürede YouTube’dan konuk olarak önemli açıklamalara yer verdi ve dolar kuruna ait olan kritik değerlendirmeler neticesinde seçim sonrasında nelerin olabileceği hakkında konuştu

Dolar 25 TL’yi Görecek mi?

Seçim sonrasında dolar kurunun 24 TL ve 25 TL civarında olabileceği tahminlerinde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş herkesi tedirgin etti. Dolar kuruna dair açıklamalarda bulunan Sayın İslam Memiş 2022 döneminin Aralık ayında 2023 için analiz yapıldığı sıralarda yaz ayı için dolar konusunda tahminini tekrardan hatırlattı. 2022 Aralık ayında yapmış olduğu tahmin ile beraber 2023 yazı için de dolar kurunun 24-25 TL seviyelerinde olabileceği tahmininde bulunmuştu. Şimdilerde ise kapalı çarşı ve bankalarda dolar kuru 19.40 TL’den işlem görüyor.