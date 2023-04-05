Resmi gazete açıklandı (23:00): Borcu olanlar borcuna yapılandırmak için acele etsin

2022 yılından daha öncesinde kesilen cezaları ilişkin yeni yönetmelik yayınlandı ve bu kanun kapsamında geçmiş döneme ait borçların bazıları silinirken bazıları da yapılandırmaya dahil oldu. Borç yapılandırma kanunu ve vergi dairesine herhangi bir şekilde ödenmemiş vergi borcu olan ve diğer borcu olan vatandaşlar bunlara bağlı olarak geçinme zammı ve faizleri silinerek bunun yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi oranlarına göre güncelleme yapılıp yansıtılacağı duyuruldu.

Vergi aslına bağlı cezaların tamamına yakında silinmesi usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında %50 oranında silinmesi dava konusu yapılan ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması ve vergi incelemesi takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırma işlemleri 2018 ve 2022 dönemlerine ilişkin olarak matrah ve vergi arttırımda bulunan ve şartları yerine getirmiş olan mükelleflerin vergi incelemesi ve tarhiyyat yapılmaması imkanı sunuldu

Borçlar yurt içi tüketici fiyat endeksi oranına göre güncellenecek

Yapılandırmaya konu olan tutarın peşin yataylık ödemelerde en az 48 aya kadar taksite bölünme imkanında sunuluyor. Peşine dönecek olan borçlarda yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanan tutardan %90 gibi yüksek miktarlarda indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer para cezalarını ilişkin peşin ödenme durumlarında da asıl ana para cezalarında %25 oranında indirim uygulanacak. Matrahlar ve vergi arttırımları üzerinden hesaplanan vergiler ise peşin ya da taksit taksit aylık 12 eşit aralıklarla ödeme imkanı da sunulacak.

Matrahyada vergi artırımın neticesinde tahakkuk etmiş olan vergilerin tamamının 1 taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödemesi halinde de toplam vergiden oranında indirim uygulanacak. Belki borçlarının peşin ödenmesinde yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarında hesaplanmış olan miktardan %90 gibi büyük bir oranda indirim uygulanacak ve vatandaşların kolay bir şekilde ödemesi sağlanacak. İdari para cezaları ve trafik para cezalarının da peşin ödenmesi toplam ödenmesi gereken tutardan %25 oranında indirim uygulanmış olacak. Bu burçlar 2022 yılı ve daha öncesinde yazılmış olan borçlar için hesaplanmış durumda.