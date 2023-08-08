Altın ve dolar gibi değerli metaller, yatırımcılar için önemli varlık seçenekleri olup, ekonomik belirsizlikler döneminde sıklıkla tercih edilir. Bu noktada, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı uyarı, bu değerli metallere yatırım yapmayı düşünenler için dikkat çekici bir öneme sahip. Şimdi Memiş'in tarih vererek yaptığı uyarının detaylarına bakalım.

ALIM FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN!

Ekonomist İslam Memiş, kişisel YouTube kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamada, dolar, altın ve borsa piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Borsa İstanbul'da yaşanan değer artışları ve azalışlarına dikkat çeken Memiş, ansızın yaşanabilecek satışların alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yabancı yatırımcıların girişlerinin hızlandığını ve 280 dolar seviyesine doğru ilerleyeceğini ifade etti. Bu durumda alım fırsatlarının doğabileceğini ancak kişisel tercihinin 7000 üzerinden alım yönünde olduğunu aktardı.

Dolar kurundaki dalgalanmalara da değinen Memiş, resmi kur ve serbest piyasa kurları arasındaki makasın devam ettiğini belirtti. Doların dalgalı seyri, yatırımcılar için fırsatlar sunabileceği gibi riskleri de barındırıyor. Memiş, doları olan yatırımcıların bu dalgalanmaları fırsata çevirebileceklerini ancak bu tür fırsatların sene sonuna kadar gelmeyebileceği uyarısında bulundu.

ALTIN ALMAK İSTEYENLER…

Altın almak isteyen yatırımcılara da önerilerde bulunan Memiş, ons altın için 1937 dolar seviyesinin alınabilir bir seviye olduğunu ifade etti. Ayrıca, 1920 doların görülebileceğini belirterek, ağustos ayında 2000 üzerinde ataklar beklediğini söyledi. Dolar sahiplerine altın alımı konusunda da önerilerde bulunan Memiş, bu değerli metallerdeki fiyat hareketliliklerini dikkate alarak yatırım stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Ekonomist İslam Memiş'in bu uyarıları, yatırımcıların değerli metallerdeki fırsatları ve riskleri doğru değerlendirmeleri adına önemli bir rehber niteliği taşıyor. Altın ve dolar gibi yatırım araçları, finansal hedeflere ulaşma yolunda atılan adımları etkileyebilir ve doğru stratejilerle değerlendirildiğinde kazanç sağlayabilir.