İslam Memiş, altın ve dolara yatırım yapan yatırımcılar için alarm verdi. Memiş, YouTube kanalında yayınladığı dikkat çekici bir videoda net ve etkili bir mesaj veriyor: "Yıl sona ermeden bu fırsatın tekrarlanmasını beklemeyin." Memiş bu videoda, tümü bu kritik zamanlarda potansiyel kazançları optimize etmek için uyarlanmış kapsamlı bir strateji taslağı sunuyor.

PİYASALARDAKİ SON GELİŞMELER

Borsa İstanbul kayda değer bir performans sergileyerek 7258 puana ulaştı ve yüzde 1,26'lık kayda değer bir yükseliş gösterdi. Piyasa 7174 puana kadar kısa bir iniş yaşasa da hızla toparlandı. Kârlı satışlar için hazırlıklı olmak çok önemlidir; beklenmedik satışların gerçekleşmesi halinde, bu durumlar kazançlı satın alma beklentileri olarak yorumlanabilir.

Dolar ve Türk Lirası arasındaki döviz kuru dalgalanmalara sahne olmuş ve bir şaşkınlık durumu ortaya çıkmıştır. Özellikle, resmi döviz kuru ile serbest piyasa arasındaki farklılıklar devam etmektedir. Halihazırda resmi döviz kuru 26,95 iken serbest piyasa 27,05 değerini göstermektedir. Tüm bu gelişmelere ışığında İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı.

UFUKTA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ FIRSATLAR VAR

İslam Memiş, dolar sahiplerinin mevcut fırsattan yararlanmasını savunuyor. Özellikle 1,10 marjının altında seyreden avro-dolar paritesinin yeniden ortaya çıkması göz önünde bulundurulduğunda, sorumluluğun dolar sahiplerine ait olduğunu öne sürüyor. Bu senaryo göz önünde bulundurulduğunda, dolar sahiplerinin pozisyonlarını bu parite bağlamında titizlikle değerlendirmeleri bir zorunluluktur. Özellikle Memiş, yılsonuna kadar bu tür fırsatların nadiren ortaya çıkabileceğinin altını çiziyor.

Dolar bulundururken altın yatırımlarından faydalanmak isteyen meraklılar için belirli eşikler ve tavsiyeler önem taşıyor. Direnç seviyesi kayda değer bir seviye olan $1985'te kalırken, destek seviyesi aşağıda $1935'te yer almaktadır. Bir ons altının bugünkü değeri 1937 dolardır ve bu da onu cazip bir satın alma beklentisi haline getirmektedir. Ayrıca Memiş, Ağustos ayında 2000 doların üzerine çıkılacağını öngörüyor ve böylece elinde dolar bulunduranlar için altın almanın önemini pekiştiriyor. Bu öngörü, mevcut fırsattan yararlanmanın önemli kazançlar sağlayabileceği fikrini güçlendiriyor.