Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ekonomik gelişmeler hem para hem de emtia piyasalarının yönünü belirlemede önemli bir rol oynuyor. ABD'de özel sektör istihdamı ve ikinci çeyrek büyüme tahminlerine ilişkin son açıklamalar bu piyasalarda bir hareketlilik dalgası yarattı.

ABD'de özel sektör istihdamı beklenenden daha düşük bir büyüme oranı kaydederken, ikinci çeyrek büyüme tahmininde de düşüş yaşandı. Bu iki önemli veri ons altının değerinde önemli artışlara neden oldu. ABD'nin küresel ekonomide kilit bir oyuncu olmaya devam ettiği ve ekonomik göstergelerinin piyasa eğilimlerini önemli ölçüde etkilediği açıktır. Önümüzdeki dönemde ABD'deki gelişmeleri ve bunların altın ve para piyasaları üzerindeki potansiyel etkilerini yakından izlemek büyük önem taşıyacaktır. Bu noktada para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı.

İSLAM MEMİŞ’TEN ZİRVE TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın piyasasına ilişkin öngörülerini açıkladı ve özellikle Eylül ayını önemli bir dönem olarak işaret etti. Halihazırda elinde altın bulunduranlara uyarıda bulunan Memiş, gram altın için zirve tahminini açıkladı.

Memiş açıklamasında “Doların değer kazanmasına ve endeksin 104,32'ye yükselmesine rağmen altının onsunun 1900'ün üzerinde kapanış yapması, önümüzdeki 2-3 hafta içinde 2000 doları aşan hareketlere şahit olursak şaşırmamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu zaman dilimi içerisinde 2000'in üzerine atakların görülme olasılığı artmıştır, bu nedenle elinde altın bulunduran bireylerin sabırlı davranarak beklemeye devam etmeleri gerekmektedir.

Bu hareketlerin Eylül ortasında ya da Eylül sonunda gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu dönemde gram altının ve dolar/Türk Lirası kurunun pozisyonunu gözlemlemek ilginç olacaktır. Şu anda gram altın, dolar kurundaki önemli düşüşler nedeniyle 1700 TL'nin altına gerilemiş durumda.” dedi.

1.700 TL KALICI DEĞİL

Şu an serbest piyasada 1.698 TL’den fiyatlanmış olan gram altının bu seviyelerden alınmasının akıllıca olacağını belirten Memiş, fiyatların 2000 TL’ye kadar yükselebileceğini, fiyatın 1.700 TL’nin altına büyük oranda olmasının, gram altının önemli düşüşlere karşı dirençli olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.