Finans dünyasının önde gelen isimlerinden İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında isabetli öngörülerini paylaştı. Memiş, piyasalardaki kritik sayısal göstergelere dikkat çekerek önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerine ışık tuttu. Memiş'in analizleri gram altın ve dolardaki 'son fırsatlara' işaret etti. İşte Memiş’in önemli açıklamaları:

ÖNEMLİ VERİ AÇIKLANDI

Memiş'in tahminleri yaklaşan bir düşüşe işaret ediyor. Altın ve gümüş için de ayrıntılı rakamlar veren Memiş, bu değerli metaller için önemli açıklamalar yaptı

Yatırım kararlarında profesyonel rehberliğin öneminin altını çizen İslam Memiş, görüşlerinin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Finansal tercihler yapılırken uzman desteği alınmasını savundu. Memiş, analizine geçtiğimiz haftanın önemli verilerine değinerek başladı. Memiş, "Bu hafta enflasyon rakamları açıklandı. Bu veri büyük önem taşımakla birlikte, enflasyondaki artış piyasanın genel beklentileriyle tutarlıydı. Rakamlar beklenen yüksek seviyelerle uyumluydu ve herhangi bir sürprize yol açmadı. Enflasyon verisinin aylık yüzde 9,5'lik bir artışla yüzde 48'lik bir artış göstermesi özellikle dikkat çekicidir. Bu da potansiyel olarak yıllık kapanışın yüzde 60 civarında gerçekleşmesine yol açabilir. Enflasyondaki artışın 24 ortalarına kadar devam edeceğini öngörmeliyiz." dedi.

EYLÜL AYINA DİKKAT!

Açık piyasalarda gram altının 1700 seviyesinin altında işlem görmesiyle Memiş, yatırımcıları hem destek hem de direnç sunan 1680 ve 1730 seviyelerini dikkate almaya teşvik etti. Geçtiğimiz hafta bu önemli eşiklerin belirginleşmesine sahne oldu. Gram altının 1700'ün altındaki konumu tehlikeli görünse de Memiş, yatırımcıların kendilerini hızlı yükselişlere hazırlamaları gerektiğini belirtti. İleriye bakıldığında, 1880 liralık dirençlerin yılsonuna kadar gerçekleşeceği öngörülüyor.

Elinde dolar bulunduranlar için ikna edici bir tavsiyede bulunan Memiş, içinde bulunulan haftanın altın ve gümüşü pariteden satın almak için son fırsat olabileceğini öne sürdü. Memiş, Ağustos ayı için 2000 doların üzerine çıkılabileceğini öngörmekle birlikte, aşağı yönlü potansiyel hareketleri de ima etti. Ons altın piyasasındaki dalgalanmalar umut verici olsa da, sonuca ulaşıp ulaşmadıkları sorusunu gündeme getiriyor.