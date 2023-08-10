Vatandaşlar ve yatırımcılar arasında popüler bir tasarruf yöntemi olan altın kurlarındaki dalgalanma gün boyunca büyük ilgi görüyor. Gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları çeşitli arama motorlarında sürekli olarak aranıyor. Sizleri bilgilendirmek için 10 Ağustos altın fiyatlarını bir araya getirdik. Şimdi gelin altınla ilgili son gelişmelere ve canlı kur takibine göz atalım...

Para piyasası fiyatlamaları, Federal Rezerv'in politika faizini mevcut seviyesinde tutacağını gösteriyor. Ancak ABD enflasyon verilerinin açıklanması bu fiyatlama eğilimlerine oynaklık getirme potansiyeline sahip. İşte güncel altın fiyatları…

PİYASALARDA SON GELİŞMELER

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye ilişkin son değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azaltılmasının önemini vurgulamıştır. Bu önlemlerin başarılı bir şekilde uygulanması halinde Türkiye'nin görünümü pozitife dönebilir ve bu da potansiyel olarak bir not artışına yol açabilir.

Değerlendirmede ayrıca Türkiye'de ortodoks politikalara beklenenden daha hızlı geri dönüşün öngörülebilirliği artırdığı vurgulandı. Analistler bu gelişmelerin Türk lirası varlıklar için iyiye işaret olduğunu ve yabancı ilgisinin toparlanmasını destekleyeceğini düşünüyor.

10 AĞUSTOS 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı şu anda yüzde 0,3'lük bir artışla 1.920 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan faiz kararını etkilemesi beklenen önemli enflasyon verileri beklentisiyle yükseldi. Şu sıralarda altının gram fiyatı 1.669 liradan işlem görüyor. Şimdi gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını için son fiyatlara bir göz atalım.

Dün altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişle birlikte değer artışı yaşadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.673 liradan tamamladı.

Sabah saatlerinde altının gram fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik hafif bir düşüş göstererek 1.669 liradan işlem görüyor. Eş zamanlı olarak çeyrek altın 2.740 liradan satılabilirken, Cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor. Gün içindeki gelişmeler bu rakamları değiştirebilir.