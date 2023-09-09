Hafta boyunca istikrarlı bir şekilde değer kazanarak baskın konumunu koruyan altın, hafta sonuna da hızlı bir giriş yaptı. Yatırımcılar bu değerli metali tercih ederek yükselişini daha da körükledi. Şimdi, 9 Eylül 2023'te altının fiyatlarını inceleyelim. Bir gram altın ne kadar oldu? Peki ya çeyrek altında son durum ne? İşte detaylar.

Altın fiyatlarında hafta başında başlayan yükseliş eğilimi hafta sonu da devam etti. Şimdi Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını inceleyelim. Aşağıda 9 Eylül Cumartesi günü altının alış ve satış fiyatlarını gösteren kapsamlı bir tablo bulacaksınız...

DESTEK SEVİYESİNDE KALDI

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar arasında bir ilgi dalgası yaratarak onları bu değerli metale yatırım yapmayı düşünmeye sevk etti. Bu yüzden, altının mevcut fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler için bir odak noktası haline geldi. Şimdi merak edilen soru şu: 9 Eylül’de bir çeyrek altın ya da bir gram altın ne kadar oldu?

Altına yatırım yapan ve ekonomik trendleri yakından takip eden kişiler, özellikle altının ons fiyatındaki dalgalanmaların yerel piyasayı nasıl etkileyeceğiyle ilgileniyor. Özellikle altının ons fiyatı 1.900 dolara düştüğünde, bu durum iç piyasada altın fiyatlarının düşmesini tetikler. Bu nedenle 9 Eylül'de çeyrek altın, gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor. Sözü daha fazla uzatmadan güncel altın fiyat bilgilerini sizlere sunalım...

9 EYLÜL 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.655,33

Gram altın satış: 1.655,92

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Ons alış:1.918,80 dolar

Ons satış:1.919,36 dolar

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.648,52 TL

Çeyrek altın satış: 2.707,43 TL

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını: 10.594,10 TL

Cumhuriyet altını: 10.796,62 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın: 5.280,50 TL

Yarım altın: 5.414,87 TL