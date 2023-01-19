Altın fiyatlarının yükseleceği işin uzmanı tarafından açıklandı! Tarih verildi! 19 Ocak gram, yarım, tam altın fiyatı

Tarih verildi! 14-18-22 ayar bilezik fiyatları... Altın fiyatlarının yükseleceği işin uzmanı tarafından açıklandı! Ekonomik sıkıntıların olması, yatırım yapmanın önemli hale gelmesi gibi çeşitli etkenler neticesinde gram altın almak da önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda yapılacak olan yatırımlarda kullanılan altınların da sonu ne olacak bilinmek istenmektedir. Bu nedenle bu işi uzmanları tarafından yapılacak olan açıklamalar dört gözle beklenir hale gelmektedir. Özellikle son zamanlarda bu anlamda meydana gelen açıklamalar sonrasında artıp azalacağı uzmanlar tarafından yapılmaya başlamaktadır. Bu nedenle de vatandaşın gözleri son açıklanacak haberleri beklemeye başladı. Bu doğrultuda yapılacak olan hesaplamalar ve bu sayede de oluşacak olan rakamlar incelemektedir.

Son günlerde yapılmış olan altın fiyatları uzmanlar tarafından artacak şekilde planlanmış ve bu nedenle de altın alınması önerilmiştir. Altın alıp satışı uzman açıklamaları sonrasında artmıştır. Herkesin ilgisini çeken bu süreç özellikle yatırım yapmak isteyen kişilerin tercihleri arasında olan bu yatırım ürünü tercih edilmesi gereken ürün olmaktadır.

Gram altın fiyatları düşmüş ve bu sayede de alımlar artmıştır. Neticede bu işin uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre altın alınması da önerilmiştir. Altın aldıktan sonra bunları yatırım yaparak daha karşı bir şekilde yatırım yapmış olmak gerekmektedir. Son günlerde bu fırsatların artması nedeniyle de tercih sıklığı artan bu altınlar, alınması gereken ürünlerdir.

GRAM ALTIN Tüm bunlarla beraber önceki kapanışı 1.150,62 TL’den yapan gram altın bugün 1.153,74 TL alış, 1.153,82 TL satış fiyatından işlem gördüğü ifade edildi. CUMHURİYET ALTINI Önceki kapanışını 7,682,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.621,00 liradan alınıyor, 7.695,00 liradan satılıyor. YARIM ALTIN Önceki kapanışını 3.856.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.811,00 liradan alınıyor, 3.862,00 liradan satılıyor. ÇEYREK ALTIN Çeyrek altın, son kapanışını 1.928,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Ocak itibariyle 1.911,00 liradan alınıyor, 1.932,00 liradan satılıyor. TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? Tam altın 19 Ocak 7.602,00 TL alış, 7,673,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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