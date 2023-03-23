Altın fiyatlarında rekorların devam edeceği tarih açıklandı! O gün alan paraya para demez

O gün alan paraya para demez... Altın fiyatlarında, rekorların devam edeceği tarih açıklandı! Gram altında yaşanan rekor yükselişler yılın ilk günlerinden itibaren devam ediyor. Yurtdışı piyasalarında altının ons fiyatları yükseldiğinden dolayı ülkemizdeki gram fiyatları da dalgalanmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde gam altın fiyatları ise 1148 TL ile bu senenin ilk rekoruna imza attı. Piyasa uzmanları altın rakamlarının önümüzdeki günlerde de yeni rekorlara imza atacağı iletiliyor.

Gram Altında Rekor

Gram altın fiyatlarıyla alakalı açıklamalarda bulunan uzmanlar yeni fiyat tahminlerinde bulundu. Uzmanlar yılın ilk çeyreğinde dalgalanmalar yaşansa da ilerleyen çeyreklerde rekor rakamların görüleceği kanısındalar. Özellikle 5 ve 6 aylık zaman dilimleri içinde zirve rakamlarının sürekli güncelleneceği kasını hâkim. Altının ons fiyatının yükselmesi nedeniyle 2023 yılı itibariyle yatırımcıların altından kazancı arttı.

Altının geçtiğimiz yıllardaki yükselişindeki rekorların yakın zamanda yeniden yaşanacağı belirtiliyor. Yapılan tahminler altının özellikle gram altında çok büyük yükselişler yaşayacağı ifade ediliyor. Böylece altına yatırım yapan yatırımcıların kısa sürede kazanmaya başlayacağı da belirtiliyor.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş, yatırımcıların merak konusu haline gelmiş durumda. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kalkan, normal bir seyirde olan altın fiyatlarının rutine bağlı olarak çıkışlar yaşadığını belirterek, bu çıkışın süreceğini vurguladı.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan: Altın Yükselişi Normal

Kalkan, altın fiyatlarının dünya genelindeki gelişmelere bağlı olarak değiştiğini ifade etti. Altının çok ürkek bir maden olduğunu söyleyen Kalkan, zoru ve sıkıntıya gelmediğini, hemen tesir altına girerek yükseldiğini belirtti. Bu nedenle altının dünya genelinde tek güvenilir emtia olduğunu vurgulayan Kalkan, altın fiyatlarındaki yükselişin sadece Türkiye ile ilgili olmadığının altını çizdi.

Kuyumcu Rahmi Cömert: Altın, TL'de Kalmayın

Kuyumcu Rahmi Cömert ise altın fiyatları hakkında farklı bir görüş belirtti. Altının sert çıkışlar yaşayabileceğini ifade eden Cömert, hala altın alım fırsatı olduğunu dile getirdi. Seçim sonrasında altının 1350-1400 TL olabileceğini, yıl sonunda ise 2 bin liraları görebileceğini söyleyen Cömert, kesinlikle TL'de kalmamaları gerektiğini belirtti.

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