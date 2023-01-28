Devlet vatandaşa destek olacak, Kamu bankaları muslukları açacak: 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi başlıyor

Kamu bankaları tarafından devlet destekli 100000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı. 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, devlet destekli olarak alacakları bu krediler ile birlikte tüm banka borçlarını kapatabilir ve acil ihtiyaçlarını giderebilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri aynı gün içinde hesaplara yatırılarak ödenmektedir. Devlet bankası olarak hizmet veren bu üç banka üzerinden sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız başvurularınızı yapmadan önce kredi politikalarına uygun olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları, kampanyalarda, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu vermektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden yapabilecek ve dilediğiniz zaman kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, desteklerinden faydalanabilecekleri kampanyalar dahilinde istedikleri zaman bu kredilerin başvurularını internet sitesi üzerinden yapabilmektedir.

Banka hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilir, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak diğer bankalardaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz.