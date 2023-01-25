25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik müjdesi! En az 5.500 TL maaşla SGK'dan emekli oluyorlar!

En az 5.500 TL maaşla SGK'dan emekli oluyorlar! 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik müjdesi! Türkiye'de istenen şartları taşıyan herkes emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Çalışma imkanı bulamayan ev hanımları bu sistem ile emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Daha önce çalışmayan ev hanımları Bağkur şartlarını karşılamaları durumunda emeklilik hayalini gerçekleştiriyor. 1 Ekim 2008 öncesi bir sigorta başlangıcınız varsa 1261 günü geçmeyerek SSK'dan emeklilik hakkından yararlanabilirsiniz. SGK emeklilik için bazı şartlar dahilinde ev hanımlarını emekli edebiliyor. 25 yıl evli kalanlar emeklilik müjdesinden yararlanıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da emekli olabiliyor. SGK’ya müracaat ederek emeklilik hayallerinizi sizde gerçekleştirebilirsiniz.

25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi verildi. Tek dilekçeyle maaş alma hakkından yararlanabilirsiniz.

Dışarıdan prim ödeyerek maaş alma imkanı sayesinde insanlar emekli olabildi. Ev hanımları bu yöntemi sıklıkla tercih ediyor. Türkiye’de dışarıdan prim ödeyerek aylık alma hakkını kazanabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigortayla Emeklilik İmkanı

İsteğe bağlı sigorta; 4A kapsamında değerlendiriliyor. 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan kişiler emekli olma fırsatından yararlanabiliyor. İsteğe bağlı olarak prim yatıran kişiler genel sağlık sigortasına bağlanıyor.

Hangi Şartlar Aranıyor?

İlk koşullardan bir tanesi 18 yaşını doldurmuş ve her ay prim yatırmaktır. Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek durumda çalışmamak gerekir. Hiç çalışmayan ev hanımları da emekli olabiliyor. En az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını dolduran kişilerin emekli olması için 7.200 gün prim günü doldurması gerekir. TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre ev hanımları emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

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