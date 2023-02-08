Altın fiyatlarında kritik gün! Altın fiyatları sürekli değişiyor! Satılması gereken tarih açıklandı!

Altın fiyatları sürekli değişiyor! Satılması gereken tarih açıklandı! Altın fiyatlarında kritik gün! Altın fiyatları bir anda yükselip düşmeye devam ediyor. Ons altın 1944 dolar seviyesine gelerek 9 ayın tarihi rekorunu kırdı. Gram altın ise 1.174 satış rakamı ile tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Kur korumalı TL mevduat sistemi sayesinde altının gram fiyatı daha çok ons fiyatına göre değişiyor. Ons altın geçen yılın Ocak ayında 1720 TL iken bir anda bu seviyeye geldi. Herkesin merakla beklediği o soruya yanıt aranıyor. 2023 altın yılı mı olacak?

Ons altında tarihi yükseliş!

Geçen yılın Kasım ayında 1615 dolar seviyelerinde seyreden ons altın fiyatı 2023 yılında tırmanışa geçerek 1900 dolar seviyelerini gördü. Geçtiğimiz haftalarda ise ons altın 1944 dolar düzeyini test ederek son 9 ayın tarihi rekorunu kırdı. Son yükselişinden bu yana ons altının yüzde 20 oranında arttığı görülüyor.

Gram altın ons altının peşini bırakmıyor

2023 Ocak ayında 974 TL seviyesindeki altın gram fiyatı son zamanlarda ons altın gibi yükselişe geçti. Geçen yıl Ocak ayında ise dip seviyesinden çıkarak yeni bir rekora imza attı. İlk olarak 1100 TL bandında seyreden gram altın fiyatı yeni haftayı 1194 TL ile kapattı.

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